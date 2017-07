Familie im Mittelpunkt

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

"Familie als Hort des Lebens und des Glaubens" - diese Botschaft stellte Festprediger und Hauptzelebrant Pater Ernst Kusterer, Ensdorf in den Mittelpunkt zum Seniorentag auf dem Annaberg. Dekan Walter Hellauer hieß die zahlreichen Senioren willkommen. Mutter Anna sei eine Frau aus der Vergangenheit, so Pater Kusterer. Sie sei aber so aktuell wie selten, weil sie mit Joachim und den Kindern trotz der Enttäuschungen ein echtes, tiefes Familienleben führte, mit Gott, sie hielt an Werten fest. Diese Tradition gab sie an ihre Kinder weiter.