Familienmesse Kompas am Dultplatz eröffnet – Riesen-Angebot am Wochenende

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

13.04.2018

Landtagsabgeordneter Harald Schwartz hielt das mit Abstand kürzeste Grußwort: "Über 70 Aussteller auf 6000 Quadratmetern, das ist aller Ehren wert. Respekt, Dank, Anerkennung, Glückauf!" Da staunte sogar Landrat Richard Reisinger. Der Start der Familienmesse Kompas am Dultplatz lockte schon jede Menge Besucher an, und die Organisatoren von ProSuRo freuten sich. Walter Heldrich erinnerte an die Anfänge der Gewerbeschauen seit 1926, die Frühjahrsmessen im Sportpark in den 90ern und dann die Kompas-Messe seit 2010.

Kurt von Klenck stellte Heldrichs Verdienste als Messe-Chef heraus und dankte allen Ausstellern. "Wir haben Wege gefunden, diese Messe zu veranstalten, und darüber sind wir sehr froh!" Diese Plattform für Handel, Handwerk und Gewerbe sei enorm wichtig geworden.Klenck erinnerte an die Arbeitsplätze, Lehrstellen, Praktikumsplätze und das Sponsoring, das von den dreien ausgehe. "Sie haben eine Möglichkeit gefunden, das Frühlingsfest sinnvoll zu erweitern und zu verlängern", merkte Landrat Richard Reisinger an. Er würdigte die "Kärrnerarbeit", die nötig gewesen sei, so eine Messe auf die Beine zu stellen. Auch Bürgermeister Michael Göth zeigte sich beeindruckt von der Vielfalt, die sich auf dem Dultplatz biete. Vor allem der Slogan "Aus der Region für die Region" gefalle ihm sehr und beweise die Verwurzelung des Mittelstandes. Zu den Klängen der Bergknappenkapelle unter Johannes Mühldorfer machten sich die Gäste dann auf zum Rundgang durch die Reihen der Aussteller, die überall mit fachlichem Rat bereit standen und viele Tipps parat hielten.Die Kompas-Messe ist am Wochenende Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Im Gastronomiezelt laufen nachmittags Modenschauen, am Samstagabend unterhalten "Jack's Heroes" mit feinster irischer Musik. Auch für Kinder gibt es jede Menge Attraktionen - ein Besuch am Dultplatz lohnt sich.