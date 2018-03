Felsen stürzen auf Straße: Sperrung

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

25.03.2018

Einen Felsabgang registrierte die Polizei am Samstagvormittag an der Straße Am Spittlberg: Größere Gesteinsbrocken lösten sich aus einem erst kürzlich vom Baumbestand befreiten und mit Efeu bewachsen Steilhang und fielen auf die Straße darunter. Glücklicherweise gab es weder Personen- noch Sachschaden. In Absprache mit der Stadt und einem hinzugezogenen Geologen, musste die Straße für jeglichen öffentlichen Verkehr bis auf weiteres gesperrt werden, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es zu weiteren Abgängen kommt. Eine Umleitung wurde ausgeschildert.