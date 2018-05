Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

17.05.2018

4

0 17.05.2018

Um die Wende zum 16. Jahrhundert war die Stadt Sulzbach mit ihrem Stadtpfleger und Landrichter Albrecht Stiber in guten Händen. Nicht zuletzt wehrten damals die Sulzbacher Bürger unter militärischer Führung der kampferprobten Stiber-Familie sogar eine massive Belagerung durch Amberger und Böhmen im Landshuter Erbfolgekrieg erfolgreich ab. "Dafür sollte man schon einmal Danke sagen", dachten die Verantwortlichen der Historischen Gruppe Stiber-Fähnlein und machten sich unter Führung ihrer Vorsitzenden Tanja Weiß auf nach Buttenheim, in den Heimatort des Geschlechts der Stiber. Heuer feiern die Buttenheimer mit großen Veranstaltungen ihr 900-jähriges Marktjubiläum. Zum offiziellen Festwochenende reisten sogar Abordnungen von drei italienischen Partnergemeinden an. Aber auch über den Besuch aus der Herzogstadt freute sich Bürgermeister Michael Karmann (Mitte) sichtlich. Bei einem kurzen Gespräch mit den Stiberern am Rande des Festzugs äußerte er die Hoffnung, dass diese Kontakte auf geschichtlicher Basis auch in Zukunft lebendig bleiben. Die Stiber-Truppe ihrerseits genoss die gastliche Aufnahme und ein Partyfässchen mit gutem fränkischen Bier als Gastgeschenk Bild: mfh