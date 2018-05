Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

10.05.2018

Högen . Die Feuerwehr Haunritz-Högen wird 125 Jahre alt und feiert das an diesem Wochenende vier Tage lang. Los ging es am Vatertag mit einem Frühschoppen. Der Jubiläumsauftakt lockte Jung und Alt in das Festzelt, wo im Laufe des Tages viele Vereine, Kirwaleute, zufällig vorbeikommende Wanderer und Gruppen aus der gesamten Region Station machten. Die Unterhaltungsmusik und Sprüche der Band "Wissma net" sowie die Gastronomie und der immer dicht umlagerte Pilsstand trugen ihren Teil dazu bei Seite 24 Bild: Franitza