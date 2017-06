Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

29.06.2017

Nicht ohne Hintergrund besuchte der Festausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Sulzbach-Rosenberg gerade noch rechtzeitig vor dem Großereignis die Brauerei Fuchsbeck. Denn das dort extra eingebraute Festbier zu ihrem 150-jährigen Jubiläum an diesem Wochenende kann sich sehen und vor allem trinken lassen.

Wasser, Schaum, CO2 - der "Löschfuchs" ist das optimale Durst-Löschmittel, so der einhellige Tenor bei der Bierprobe im Sudhaus. Eine spezielle Malzmischung und ein besonderes Maischverfahren geben diesem Festbier nach Angaben von Fuchsbeck-Bräu und Festwirt Armin Ertel eine kräftige rubinrote Farbe. Die gewohnt lange Reifung im eiskalten Lagerkeller der Brauerei im Hag macht diesen festlichen Genuss so rund und ausgewogen im Trunk. Erhältlich ist das Jubiläums-Bier an den drei Festtagen von heute, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, auch im Sechser-Tragerl und danach in den Einkaufsmärkten.