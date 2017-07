Feuerwehrleute halten Erinnerung an ihre Verstorbenen wach

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

18.07.2017

0 18.07.2017

Mit einer Gedenkfeier zu Ehren ihrer Toten rundete die Feuerwehr Sulzbach-Rosenberg die Veranstaltungen anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens ab. In einem feierlichen Zug schritten die Feuerwehrleute hinter der Bergknappenkapelle zum Ehrenmal auf dem Friedhofberg. Vorsitzender Thomas Wiesent erinnerte bei der Kranzniederlegung daran, dass in der Geschichte der Wehr nicht ein aktiver Feuerwehrkamerad bei Übung oder Einsatz sein Leben lassen musste. Dennoch gehe die Belastung oft weit über das hinaus, was von einem Ehrenamtlichen erwartet werden könne, stellte Bürgermeister Michael Göth in seiner Ansprache fest. Eine kleine ökumenische Andacht mit Kaplan Daniel Fenk und Stadtpfarrer Dr. Roland Kurz schloss die Gedenkveranstaltung ab. Bild: gac