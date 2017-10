Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

06.10.2017

14

0 06.10.201714

Was passiert, wenn es die Feuerwehren der Region bei einem Einsatz mit gefährlichen Stoffen und Gütern zu tun haben? Der Landkreis hat dafür eine Reserve für Chemikalienschutz. Die Gruppe übte jüngst in der Kläranlage von Sulzbach-Rosenberg.

Diese Einheit soll im Einsatzfall mit gefährlichen Stoffen und Gütern die örtlichen Wehren unterstützen oder ablösen, wenn der Einsatz länger dauert. Doch natürlich müssen die Einsatzkräfte immer wieder üben und geschult werden.Unter der Leitung der Fachkreisbrandmeister Rudolf Kummert (Atemschutz) und Christian Gräßmann (Gefahrgut) fanden sich jüngst 15 Feuerwehrleute aus Hahnbach, Haselmühl, Neukirchen, Königstein, Freiung, Schmidmühlen und Schnaittenbach zum Grundlehrgang in Sulzbach-Rosenberg ein. Die Ausbilder nahmen sich zunächst die Theorie vor: Grundlagen zu Spezialschutzausrüstungen wie CSA Form 2 und 3 und deren Anwendung wurden durch die Experten ebenso behandelt wie Sinn und Zweck sowie der Aufbau einer Reinigungsschleuse. Wichtig bei der Schulung war es auch, Tricks und Kniffe weiterzugeben, wie man sich überhaupt in dem schweren Schutzanzug bewegt.Das brauchten die Teilnehmer am nächsten Tag, als es zum praktischen Teil zur städtischen Kläranlage Sulzbach-Rosenberg ging. Die Feuerwehrleute hatten einen Parcours zu überwinden. Los ging es mit dem richtigen Anlegen des Schutzanzugs, dann musste ein Stoff beziehungsweise ein Gefahrgut erkundet werden. Durch die eingeschränkte Sicht im Anzug zeigte sich, dass die Aufgabe nicht ganz leicht ist. Außerdem wurden die Geschicklichkeit geprüft sowie die körperliche Belastung. Lehrgangsleiter Rudi Kummert zeigte sich abschließend zufrieden mit der Leistung. Der Lehrgang sei, ohne Probleme abgelaufen.