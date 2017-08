Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

21.08.2017

Der 34-Jährige, der am Sonntag im Stadtteil Loderhof eine Frau (29) und einen Mann (34) mit einer Pistole bedroht hat, ist wieder auf freiem Fuß. Der Mann hatte in der Wohnung an der Geibelstraße eine Waffe gezückt, damit auf sein Gegenüber gezielt und abgedrückt.

Später ergab sich, dass es sich um eine ungeladene Schreckschusspistole gehandelt hat.wurde der Täter in einem Anwesen in Rosenberg Am Steg festgenommen. Im Einsatz waren Streifen der Polizeiinspektionen (PI) Sulzbach-Rosenberg und Amberg sowie von den in Amberg angesiedelten Operativen Ergänzungsdiensten. Erster Hauptkommissar Michael Kernebeck, Leiter der PI im Sulzbacher Schloss, teilte am Montag auf Anfrage mit, dass den zunächst Verhafteten Anzeigen wegen Bedrohung, eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und möglicherweise wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erwarten. Bisher war er ein unbeschriebenes Blatt.