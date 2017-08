Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

11.08.2017

Sie stammen aus Syrien, dem Irak und dem Iran. In ihren Heimatländern konnten sie nur wenige Jahre die Schule besuchen. Lateinische Buchstaben bekamen sie dort gar nicht zu sehen.

In einem Alphabetisierungskurs an der Volkshochschule Amberg-Sulzbach lernten jetzt zehn Männer lesen und schreiben, vor allem aber die deutsche Sprache. Die Ergebnisse fielen beeindruckend aus: Fast alle erreichten das Sprachniveau A 2, ein Teilnehmer sogar B 1. Volkshochschul-Leiter Manfred Lehner (Fünfter von rechts) und Dozentin Larissa Werner (rechts) überreichten ihnen die Zertifikate. "Sprache ist der Schlüssel, um eine Kultur verstehen zu können", gab Lehner den Teilnehmern mit auf den Weg. Fast alle haben schon eine Arbeitsstelle oder einen Praktikumsplatz gefunden. Aber die Integration in den Arbeitsmarkt ist nicht einfach. Deshalb wird ihnen Jobbegleiterin Maria Bogner (Vierte von rechts) auch in der nächsten Zeit zur Seite stehen. Mit im Bild Dozentin Corinna Groth (Dritte von rechts) und Irma Axt, die Integrationsbeauftragte des Landkreises (Zweite von rechts). Bild: cog