Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

04.05.2018

Die Königskette ist den Damen treu: Nachdem schon 2017 Jessica Kellner die männlichen Teilnehmer auf die Plätze verwies, holte sich nun erneut eine Schützenschwester den Titel: Franziska Moritz setzte mit einem 288-Teiler den Königsschuss und ist damit neue Schützenkönigin bei Immergrün Siebeneichen.

Siebeneichen. Insgesamt 42 Schützen, darunter zwei aus der Jugend, nahmen am Königsschießen teil. Die weiteren Ämter des Vereins vergab Schützenmeister Helmut Miek mit tatkräftiger Unterstützung des 3. Bürgermeisters Hans-Jürgen Reitzenstein an folgende Vereinsmitglieder: Neue Liesl ist - wie bereits 2017 - Inge Weinhold (379-Teiler), 1. Ritter ist Rudi Munker. Ihm zur Seite als 2. Ritter steht Karl-Heinz Moritz.Bei der Glücksscheibe setzte sich die vormalige Königin Jessica Kellner mit einem 72-Teiler durch. Es folgen ihr auf den Rängen Konrad Kohl (79-Teiler) und Renate Kellner (111-Teiler). Letztere erzielte auch bei der Meisterscheibe mit 89 Ringen ein hervorragendes Ergebnis und konnte diesen Wettbewerb für sich entscheiden. Rang zwei belegt hier mit 86 Ringen Erika Flierl, gefolgt von Anni Bär mit 85 Ringen.Bei der Festscheibe siegte mit einem 48-Teiler Elfriede Poppendörfer, ihr folgen auf den Rängen Günther Übelacker (79-Teiler) und die neue Schützenliesl Inge Weinhold mit einem 82-Teiler. Den Schützenklassenpokal konnte dieses Jahr Wilhelm Flierl für sich beanspruchen, er erzielte hier mit einem 35-Teiler ein hervorragendes Ergebnis.Vereinsmeisterin ist mit 1356 Ringen Renate Kellner. Neuer Jugendkönig ist Alexander Bittner, dem als Ritter Mike Bauer zur Seite steht. Auch bei der Jugendfestscheibe erzielte Alexander Bittner mit 79 Ringen das beste Ergebnis, gefolgt von Mike Bauer (70 Ringe). Alexander Bittner konnte auch den Jugendpokal für sich verbuchen.Zum Abschluss gab der Schützenmeister noch Terminhinweise: 10. Mai Himmelfahrtswanderung rund um Neukirchen (Treffpunkt 9 Uhr in Siebeneichen; Fahrgemeinschaften).Nächstes Übungsschießen am Samstag, 12.Mai, 19 bis 20.30 Uhr. Sternschießen am Samstag, 21. Juli, 15 bis 18.30 Uhr, ab 19 Uhr Grillen mit Preisverteilung. Vereinsfahrt von Donerstag bis Montag, 6. bis 10.September, nach Hintertal, Urslauerhof.