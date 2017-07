Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

23.07.2017

23.07.2017

Mit einem fröhlichen Kinderlachen und einem "Wer seid's denn ihr?" wurden die Vorsitzenden des Katholischen Frauenbundes Rosenberg, Evi Rauch, Erika Beer und Maria Pilhofer, von Damien und Malik begrüßt. Die Zwillinge sind wegen Komplikationen während der Geburt starke Spastiker.

Auf das Schicksal der alleinerziehenden Mutter mit den schwerbehinderten Kindern wurde der Verein durch einen Beitrag in OTV aufmerksam. Und so beschloss man, bei der Muttertagsfeier für diese Familie zu sammeln. Nun machten sich die Vorstandsdamen auf den Weg nach Kastl, um 550 Euro persönlich an die Mutter der Kinder zu übergeben.Damien und Malik können weder stehen noch gehen, und das Sitzen fällt ihnen schwer. Allein das Umblättern eines Buches stellt beide vor große Herausforderungen. Malik benutzt dafür seine Nase, Damien braucht Hilfe. Doch die beiden sind wahre Frohnaturen, regelrechte Sonnenscheine und erzählten im oberpfälzischen Dialekt von der Feuerwehr, dem kaputten Bulldog des Opas und von Gummibären. Nachdem sie größere Rollstühle brauchten, muss sich die Mutter ein größeres Auto anschaffen. Und da auch das Haus, in dem sie wohnen, nicht behindertengerecht ist, steht auch noch ein Umzug an.Doch nun freuen sich die Jungs erstmals auf die Ferien und dass sie ab September nach Kemnath in die Schule gehen werden. An die bevorstehenden Operationen mag da noch keiner denken. Tief berührt von so viel Lebensfreude und Heiterkeit versprachen die Damen vom Frauenbund, sie nicht zu vergessen und die Familie auch weiter zu unterstützen.