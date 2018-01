Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

16.01.2018

Der Verein für Vogelschutz und -liebhaber schaut auf 60 Jahre zurück. Fritz Schmer hat ihn nicht nur mit aus der Taufe gehoben, sondern ihn auch während der Hälfte dieser langen Zeit als Vorsitzender beflügelt.

Zur Feier seines runden Geburtstags versammelte sich der Verein für Vogelschutz und -liebhaber im Gasthaus Zu den sieben Quellen bei der Familie Mutzbauer in Breitenbrunn. Von 60 erfolgreichen Jahren sprach dort der Vorsitzende Karlheinz Späth und freute sich über die gute Beteiligung.Dank und Anerkennung zollte Späth dem Ehrenvorsitzenden Fritz Schmer. Er habe als Gründungsmitglied und Vorsitzender von 1970 bis 2000 den Verein entscheidend geprägt. Noch heute nehme er am Vereinsleben aktiv teil und stehe den Mitgliedern mit seinem Fachwissen bei Fragen zur Verfügung.Karl Steinl wurde aufgrund seiner Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt. Er ist seit 50 Jahren ein aktives Mitglied, war erfolgreicher Züchter, Mitbegründer der Jungvogelschau und viele Jahre im Vorstand tätig.Bürgermeister Michael Göth gratulierte dem Verein zum 60-jährigen Bestehen und zollte seine Anerkennung für die geleistete Arbeit. Landesverbandsvorsitzender Ferdinand Redel dankte für 30 Jahre Jungvogelschau und überreichte Karlheinz Späth die Verbandsnadel in Silber und eine Ehrenurkunde. Die Jungvogelschau sei nicht nur eine Bereicherung für die Züchter, sondern auch für den bayerischen Landesverband insgesamt. Sie sollte weiterhin stattfinden, wünschte sich Redel.Nach Festreden und Ehrungen berichtete Fritz Schmer über die Vereinsgründung 1958 und die Jahre danach. Er zeigte Dias und Zeitungsberichte. Die erste Vogelausstellung öffnete bereits im Herbst 1958 ihre Pforten. Viele erfolgreiche Ausstellungen und Prämierungsschauen folgten im Lauf der Jahrzehnte. Ein festes Standbein war und ist bis heute der Vogelschutz geblieben.Mit einem gemütlichen Beisammensein fand die Jubiläumsfeier ihren Ausklang. Dazu zeigte Roland Biesler Filme aus dem Vereinsleben,