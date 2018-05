Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

15.05.2018

Nach zehn Jahren geht der Kapitän von Bord und tritt in die zweite Reihe. So könnte man den Führungswechsel im Technischen Hilfswerk umschreiben.

Zwei Amtsperioden lang leitete Markus Meiller als Ortsbeauftragter den THW-Ortsverband Sulzbach-Rosenberg. Jetzt übergab er diese Aufgabe an seinen bisherigen Stellvertreter Günter Götz.2008 übernahm Markus Meiller das Amt an der Spitze. Sein Augenmerk legte er auf die Modernisierung des Ortsverbands. Auch der Aufbau und Pflege der Beziehungen zu Feuerwehren und anderen Organisationen lag ihm sehr am Herzen.Als besondere Leistung seiner Dienstzeit rechnet ihm das THW die Modernisierung des Fuhrparks und der Ausstattung an. Zwei Mannschaftstransporter, zwei Lastwagen und zwei weitere, über den Förderverein beschaffte Fahrzeuge trafen in den letzten zehn Jahren in Sulzbach-Rosenberg ein. Ebenso wurde die Ausrüstung im Ortsverband Sulzbach-Rosenberg kontinuierlich modernisiert und erweitert.Auch am Unterkunftsgebäude und in den Fahrzeughallen fanden in dieser Zeit einige Modernisierungen statt. Nun endete die Amtszeit für Meiller, der sich wegen beruflicher Veränderungen nicht mehr zur Wahl gestellt hat. Seinem bisherigen Stellvertreter Günter Götz, den der Ortsausschuss mit großer Mehrheit zum Nachfolger wählte, übergibt er einen gut organisierten und modernen Ortsverband. Ein neuer Stellvertreter für Götz wurde auch schon gefunden: Thomas Schuhmann, bisheriger Truppführer in der Technischen Ortung, wird ihn ab sofort unterstützen.Günter Götz trat 1999 in den THW-Ortsverband ein. Nach seiner Grundausbildung war er als Fachhelfer und Truppführer in der Fachgruppe Ortung tätig. Seit 2012 übte er das Amt des stellvertretenden Ortsbeauftragten aus.