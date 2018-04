Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Der Alptraum eines jeden Autofahrers: Plötzlich gerät ein Fahrzeug auf die Gegenspur. Es kracht, und dann sind fünf Personen teils schwer verletzt. Die Ursache des schweren Unfalls in Rosenberg ist noch nicht völlig geklärt.

Ein Ohnmachtsanfall könnte aber der Grund dafür gewesen sein, dass am Samstag gegen 11.15 Uhr in Rosenberg zwei Autos frontal zusammenstießen: Der 54-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Opel auf der Rosenbachstraße stadtauswärts in Richtung Poppenricht. Kurz nach der Abzweigung zur Industriestraße verlor er kurzzeitig, vermutlich aus gesundheitlichen Gründen, das Bewusstsein, so dass er nach links auf die Gegenfahrbahn geriet.Eine 36-jährige Landkreisbewohnerin kam ihm mit ihrem Chevrolet, in dem sich noch drei Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren befanden, Richtung Rosenberg entgegen. Die Landkreisbewohnerin versuchte noch, auf ihrer Fahrbahn dem Opel auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall schleuderte der Pkw des 54-Jährigen noch gegen einen Gartenzaun und beschädigte diesen.Der Unfallverursacher sowie die 36-Jährige und zwei ihrer Kinder wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mussten notärztlich versorgt werden. Eine Neunjährige, die im Fahrzeug der Frau saß, erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen, und kam ins Krankenhaus, teilte die Polizei am Wochenende mit. An den Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden.Die Rosenbachstraße war für ca. zwei Stunden gesperrt, der Verkehr wurde durch die Feuerwehr Rosenberg umgeleitet. Da der 54-Jährige den Unfall infolge körperlicher Mängel verursacht hatte, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, erklärte die Polizei abschließend.