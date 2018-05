Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

02.05.2018

Es war mucksmäuschenstill in der großen Turnhalle des Herzog-Christian-August-Gymnasiums, als sich dort am Mittwoch ab 9 Uhr insgesamt 96 Schüler der 12. Jahrgangsstufe (Q 12) mit dem Fach Mathematik als erste schriftliche Abiturprüfung auseinandersetzten. Für viele Schüler nach eigenen Angaben die größte Hürde auf dem Weg zum großen Ziel der allgemeinen Hochschulreife.

Wie der ständige Vertreter des Schulleiters, Studiendirektor Helmut Schneider, informierte, konnte die Mathematikprüfung in zwei Varianten absolviert werden: Einmal bearbeiteten die Schüler Teil A ohne Hilfsmittel, dann Teil B mit Unterstützung (Taschenrechner). In der klassischen Form standen den HCA-lern die Hilfsmittel für beide Prüfungsteile zur Verfügung. Dies hatte Auswirkungen auf die Bearbeitungsdauer, die einmal mit Unterbrechung um 13.45 Uhr oder klassisch um 13 Uhr endete. Die Prüfungsteile A und B beinhalten nach einer Vorauswahl der Kursleiter jeweils Aufgaben aus den Themengebieten Analysis, Analytische Geometrie und Stochastik.Im Freistaat fiel heute für rund 39 000 Schüler der Startschuss für die Abiturprüfungen. Bis zur Hochschulreife müssen sich die HCA-Gymnasiasten zwei weiteren schriftlichen Prüfungen stellen. Das frei wählbare dritte Abiturfach steht am Montag, 7. Mai, an, das verpflichtende Fach Deutsch am Freitag, 11. Mai. Nach den Pfingstferien folgen in den ersten beiden Juni-Wochen die mündlichen Prüfungen. Der offizielle Schlussakkord wird für die Abiturienten am Freitag, 29. Juni, mit der Zeugnisverleihung angeschlagen.