Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

21.11.2017

Elektromobilität kontra Benzin- und Dieselmotoren - ein Sache, die derzeit in aller Munde ist. Diesem Thema widmete sich eine Veranstaltung der Siedlergemeinschaft Feuerhof mit verschiedenen Elektroautos sowie Referenten, die im Vereinslokal Zum Bartl sprachen.

Es waren fast 30 Interessierte, die der Einladung der Siedlergemeinschaft Feuerhof folgten, und sich über das Thema Elektromobilität informieren ließen. Auf dem Parkplatz des Vereinslokals hatten sich unterschiedlichste Fahrer von Elektroautos eingefunden, um diese zu präsentieren.Hans-Jürgen Frey vom Solarenergie-Förderverein Amberg stellte die verschiedenen Modelle vor. Bis aus Vohenstrauß angereist waren zwei Fahrer eines Tesla mit bis zu 450 PS. Beeindruckend durch seine Form seine Flügelhecktüren und den Innen-Komfort wurden diese Fahrzeuge zum Hingucker. Mit einem Preis von 62 000 bis über 100 000 Euro und einer Kilometerreichweite von bis zu 270 Kilometern sind es keine Fahrzeuge für den kleinen Geldbeutel.Weitere Modelle wie der Nissan Leaf, Hyundai Ioniq, Renault Zoe und BMW-I-Modell konnten besichtigt werden. Frey gab detaillierte Hinweise über Kosten, Ladezeiten und Reichweiten weiter.Nach der Besichtigung begrüßte der 2. Vorsitzende der Siedlergemeinschaft Feuerhof, Joachim Weiß, die zahlreichen Gäste sowie die Referenten im Vereinslokal. Mit einer Präsentation ging Reinhard Hampel, begeisterter Elektroautofahrer, auf die Vorzüge dieser Technologie ein. "Man muss das Fahren erfahren", lautete sein Motto. Er meinte, dass das Elektroauto nichts aufhalten werde. Seine Spannbreit des Vortrags reichte von den fehlenden Emissionen, der Schadstofffreiheit, den steigenden Reichweiten, der schnelleren Ladekapazität bis zur saubereren Umwelt und den fallenden Akku-Kosten bei einem höheren Absatz.Hardy Barth, von der E-Charge GmbH Birgland-Schwend, referierte über die erneuerbaren Energien und stellte die Sonnenenergie in den Vordergrund. Mit den neuen Konzepten seiner Firma, die sich mit Ladestationen, Kapazitätsstärken, neuen und effektiven Ladestationen und sinnvollen Bezahlsystemen befasst, konnten sehr gute Erfolge erzielt werden. Für Hardy Barth steht absolut fest, dass die Zukunft in der Elektromobilität liegt und mit den vielen neuen Perspektiven diese nicht mehr aufzuhalten sei. "In naher Zukunft werden insgesamt 17 Gemeinden mit neuen Ladestationen aus unserer Herstellung bestückt werden. Somit wird die Attraktivität für E-Autofahrer erhöht."In der anschließenden Fragestunde stellten die Anwesenden auch etliche kritische Fragen. Fazit: Die Diskussion über das Für und Wider von Elektro- beziehungsweise herkömmlichen Pkws mit Verbrennungsmotoren ist bei weitem noch nicht abgeschlossen.