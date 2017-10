Gäste in der Disco belästigt

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

29.10.2017

Am Samstag kurz vor Mitternacht belästigte ein 36-jähriger Gast aus dem Landkreis Neustadt/Waldnaab in einer Diskothek im Stadtgebiet mehrere Gäste und eine der Angestellten mit offensichtlich sexuellem Hintergrund.Dies hatte zur Folge, dass er das Lokal verlassen musste. Als er hinausgeführt wurde, trat und schlug er um sich und traf dabei die Angehörigen des Sicherheitspersonals - sie blieben aber unverletzt. Da der Gast erheblich alkoholisiert war, veranlasste die herbeigerufene Polizei eine Blutentnahme bei dem Mann. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.Etwaige weitere Gäste, die von dem Mann im Lokal ebenfalls belästigt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion unter 09661-87 44-0 in Verbindung zu setzen.