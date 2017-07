Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

13.07.2017

Jedes Jahr wechselt regulär zum 1. Juli das Präsidium aller Lions-Clubs. Auch der Sulzbach-Rosenberger Verein traf sich zu einer Amtsübergabe. Wörtlich zu nehmen war das dieses Mal allerdings nicht.

Rückblick auf Aktionen

Führungsteam verstärkt

Präsidentin Petra Schöllhorn bleibt ausnahmsweise weiter im Amt, weil ihr Nachfolger Dieter Dodenhöft aus beruflichen Gründen noch nicht übernehmen kann. Bei einer Zusammenkunft in Högen blickte sie auf alle Aktivitäten im Clubjahr und bedankte sich bei den Präsidiumsmitgliedern, allen Mitgliedern und deren Partnern für das große soziale Engagement.Dank eines enormen Einsatzes aller Beteiligten sei es möglich gewesen, den Verkauf der Adventskalender sowie die Stände am Martinimarkt, Neujahrskonzert und Altstadtfest zu stemmen. Die Einnahmen blieben ausnahmslos in der Region. Gefördert wurden Schulen und Kindergärten in der Stadt und in umliegenden Gemeinden. Unterstützt wurden aber auch die Rettungshundestaffel des BRK Amberg, das Diakonische Werk Sulzbach-Rosenberg, die Selbsthilfegruppe Chronischer Schmerz und das Schulfrühstück am Sonderpädagogischen Förderzentrum in Sulzbach-Rosenberg.Als letzte Amtshandlung im abgelaufenen Clubjahr ehrte Petra Schöllhorn die Mitglieder Andreas Schober und Harald Steger für zehn Jahre Treue zu den Lions.Die alte und neue Präsidentin hat ihr Spitzenteam verstärkt und geht, wie sie erklärte, "ganz entspannt und mit neuen Ideen in die zweite und dann wirklich letzte Amtszeit". Unterstützt wird sie von Past-Präsident Steffen Weber, 1. Vize-Präsident Dieter Dodenhöft, 2. Vize-Präsidentin Ingrid Scharf, Club-Sekretär Jörg Melchner sowie Reinhard Kräuter und Hartmut Burkhardt als Club-Master. Jürgen Schleicher als Schatzmeister und Werner Dürgner als Rechnungsprüfer setzen ihre Arbeit fort.Als neues Motto rief Schöllhorn "Herzlich handeln" aus. Die Vorschau beinhaltete wieder ein Konzert des Bayerischen Landesjugendorchesters am Donnerstag, 10. August, im Schlosshof. Und schon jetzt im Sommer laufen die Vorbereitungen für den neuen Adventskalender.