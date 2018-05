Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

21.05.2018

Die Entschädigung für einen verregneten Auftakt sandte der Heilige Geist am Pfingstsonntag für das 15. Gänsangerfest der Kirwagemeinschaft Rosenberg in Form von strahlendem Sonnenschein herab. Viel Lob begleitete die jungen Akteure, die bei der Versorgung der Gäste wieder einmal zur Höchstform aufliefen. Bürgermeister Michael Göth sparte deshalb bei der Eröffnung nicht mit Lob für die Rosenberger Kulturträger, die in großem Maße zur Belebung des Stadtteils Rosenberg beitragen. Auch das Musikprogramm ließ mit den Kirchenreinbacher Spitzboum am Samstag und mit der Egerländer Dorfmusik am Sonntag keine Wünsche offen. Besonderer Farbtupfer war der Besuch des Männergesangvereins Cantemus Gräveneck, der mit einem Sängergruß aufwartete.