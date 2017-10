Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

27.10.2017

14

0 27.10.201714

Vor zwei Jahren öffnete das Museum Alte Hof-Apotheke am Luitpoldplatz seine Pforten. 2002 gegründet, blickt auch die Arbeitsgemeinschaft Pharmaziehistorischer Museen und Sammlungen noch auf ein recht zartes Alter zurück. Ihre Mitglieder treffen sich an diesem Wochenende zu ihrer Jahrestagung in Sulzbach-Rosenberg.

Am Samstag geht es im Seidel-Saal unter anderem um Öffentlichkeitsarbeit für Museen, um Restaurierungsfragen, um Berichte aus einzelnen pharmaziehistorischen Sammlungen und Einrichtungen, historische Apotheken-Bücher oder die Vorstellung des nächsten Tagungs-Ziels, die "Olle Apteik" in Schwaan ganz im hohen Norden. Mit Besichtigungen präsentiert die Herzogstadt ihre vielfältige Museumslandschaft (Stadtmuseum, Synagoge usw.). Kulinarik und Kultur kommen nicht zu kurz: Beim Stadtempfang im Rathaus werden Oberpfälzer Köstlichkeiten probiert, lokale Künstler bringen die Region zum Klingen und ihr Publikum zum Schmunzeln. Leitung und Organisation der Tagung teilen sich Dr. Elisabeth Huber (Heidelberg) und Stadtheimatpfleger Markus Lommer.Die Arbeitsgemeinschaft Pharmaziehistorischer Museen und Sammlungene entstand vor 15 Jahren auf Initiative von Dr. Elisabeth Huwer, der Leiterin des Deutschen Apotheken-Museums im Heidelberger Schloss. Zu den Jahrestagungen treffen sich jeweils Ende Oktober zwischen 40 und 70 Interessierte an wechselnden Orten im deutschsprachigen Raum, wo eine pharmaziehistorische Einrichtung existiert. Sulzbach-Rosenberg ist bei der Arbeitsgemeinschaft vertreten, seit das Stadtmuseum 2009 die Abteilung "Löwenapotheke Rosenberg" eröffnete - zunächst durch Museumsleiterin Edith Zimmermann, ab 2010 auch durch Stadtheimatpfleger Markus Lommer und seine Frau Brunhilde. Sie empfinden es als eine Ehre und Freude, dass ihr Apothekenmuseum so kurz nach seiner Gründung bereits auf überregionales, ja fast internationales Interesse stößt - eine Art Ritterschlag.Ein Teil der Gäste hat bereits am Freitag einen Tagesausflug unter dem Motto "Natur und Kultur der Oberpfalz" unternommen. Dabei standen unter anderem das Oberpfälzer Bauernhofmuseum Perschen bei Nabburg sowie das Doktor-Eisenbarth- und Stadt-Museum Oberviechtach im Blickpunkt. Letzteres ist mit dem Museum Alte Hof-Apotheke im Verbund Pharmaziegeschichte Oberpfalz partnerschaftlich vernetzt.