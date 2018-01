Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

29.01.2018

73

0 29.01.201873

Gutes Essen und eine freundliche Atmosphäre zeichnen den Gasthof Zum Wulfen in Kauerhof seit jeher aus. Damit das auch in Zukunft so bleibt, hat die Wirtsfamilie Luber Küche und Saal kernsaniert.

Schon vor zwei Jahren fingen Klaus und Birgit Luber an zu planen. Am 25. August 2017 begannen die Abrissarbeiten, und dann wurden Decke, Böden, Lüftung, Elektrik und Sanitärbereich erneuert. Obwohl die Arbeiten umfangreich waren und beim Abriss Überraschungen wie unbekannte Leitungen zutage traten, konnte schon Mitte Oktober in der Küche wieder gekocht werden. Mehr als 40 Jahre hatte die alte Kücheneinrichtung ihren Dienst getan und war zum Schluss doch überholt. Jetzt ist alles auf dem neuesten Stand.Auch beim Saal blieben nur die Außenwände stehen; alles andere ist neu, einladend und hell. Mit einer Schallschutz-Schiebewand kann man ihn teilen und für kleinere Gesellschaften nutzen. Insgesamt fasst er 180 Personen. Hier ist moderne Veranstaltungstechnik eingebaut worden, so dass er sich für Seminare und Tagungen eignet.Jetzt erlebte der Saal seine Feuerprobe. Mit einem großen Fest wurde er eingeweiht. Die Wirtsfamilie Luber hatte dazu ihre Mitarbeiter eingeladen, die Baufirmen, Banken, Stammgäste, Freunde und Lieferanten. Birgit Luber lobte die Handwerker für ihre hervorragende Arbeit und die Mitarbeiter für ihre Unterstützung. Bei den Stammgästen bedankte sie sich dafür, dass sie dem Haus auch während des Umbaus die Treue gehalten haben. Dann sagte sie: "Wir haben nicht nur für unsere Gäste Küche und Saal renoviert, sondern auch für unseren Sohn Nicolas, der das Haus später übernehmen wird."Heizungsbauer Manfred Engelhard dankte im Namen der Handwerker für die gute Zusammenarbeit. Rudi Stief vom Planungsbüro fasste die "Abenteuer des Umbaus", wie er sagte, zusammen.Hans-Jürgen Nägerl, der Bezirksvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands, stellte fest, das der Gasthof Zum Wulfen "ein Vorzeigebetrieb im Landkreis und in der Oberpfalz" sei. Als Fachmann wusste er, dass das, was man jetzt im Saal sehen könne, nur die Fassade sei. Das Geld stecke dahinter. "Mut macht sich bezahlt", schloss er, "Respekt, Hut ab, Glückwunsch!"Zu später Stunde, nach ihren jeweiligen Neujahrsempfängen, kamen noch Landrat Richard Reisinger und Bürgermeister Michael Göth, um Klaus und Birgit Luber zur erfolgreichen Sanierung zu gratulieren und sich bei ihnen für ihren unternehmerischen Einsatz zu bedanken,.