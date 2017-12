Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

11.12.2017

3

0 11.12.2017

Die gute Nachricht: Es geht weiter im Schützengau Sulzbach-Rosenberg. Bis zu den turnusgemäßen Neuwahlen 2018 nimmt Dietmar Beyer das Ruder in die Hand. Eine langfristige Lösung sieht er darin allerdings nicht.

Nicht längerfristig

Schlechtes Beispiel

Erstmals wieder Zuwachs

Jugendtag in Neukirchen

Ehrungen Goldenes Ehrenzeichen Nummer 2: Frank Bloch , Schützenmeister der deutsch-amerikanischen Sportschützen Grafenwöhr



Silberne Verdienstnadel Nummer 3: Christian Kopp , Schützenmeister Tell Königstein



Goldene Verdienstnadel Nummer 4: Irene Übler , Schützenmeisterin des Bogenschützenclubs Sulzbach-Rosenberg und stellvertretende Gauschützenmeisterin



Verdienstauszeichnung am Band Nummer 6: Josef Diertl , Schützenmeister Speckbachpelzer Michelfeld und Vize-Gausportleiter



Verdienstkreuz in Silber Nummer 7: Werner Fischer , Gausportbeauftragter, 1893 Rosenberg



Große Verdienstauszeichnung in Silber Nummer 8: Ingrid Schmer , Gauschriftführerin, Tell Vilseck; Anita Zirnig , Schützenmeisterin Hüttenschützen Massenricht; Johann Zimmermann , stellvertretender Gauschatzmeister, Silberdistel Neutras; Günter Fleischmann , Schützenmeister Germania Großalbershof und Gaubeirat; Georg Hausmann , Schützenmeister Edelweiß Obersdorf und Gaupressewart; Günther Weinfurtner , 1912 Neukirchen.



Für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft wurden ausgezeichnet: Jürgen Weiß , Germania Großalbershof; German Schneider , Edelweiß Obersdorf. (rrd)

Angefangen hat Dietmar Beyer seine Schützenlaufbahn bei Silberdistel Neutras als Schießleiter. Dann wechselte er zu 1912 Neukirchen und war dort 15 Jahre lang Schützenmeister. Im Schützengau Sulzbach-Rosenberg führte er die Finanzgeschäfte.Nachdem sich Karl-Heinz Schöpf nicht zur Wahl stellte, signalisierte Erwin Schötz von der Schützengesellschaft Birgland-Betzenberg die Bereitschaft, ein Jahr als Gauschützenmeister zur Verfügung zu stehen. Kurz vor der Wahl bekundete dann auch Dietmar Beyer Interesse. Daraufhin zog Schötz zurück. Beyer betonte allerdings, dass auch er dieses Amt nicht längerfristig ausüben wolle. Seine Wunschvorstellung sei "ein junger, kräftiger Nachfolger".Wie wichtig dem Oberpfälzer Schützenbund (OSB) die Tatsache ist, dass es im Gau Sulzbach-Rosenberg weitergeht, zeigte Präsident Franz Brunner mit seinem Besuch. Auch Landessportleiter Ludwig Mayer war gekommen.Präsident Franz Brunner beklagte das schlechte Beispiel, das die Bundesregierung gerade liefere. Er warf die Frage auf, wie künftig mit der Tatsache umgegangen werde, dass es immer schwerer falle, Ehrenämter zu besetzen. Landessportleiter Ludwig Mayer hob die herausragenden sportlichen Leistungen des Gaues hervor. Angesichts der Änderungen durch die neue Sportordnung sah er ein herausforderndes Jahr 2018 auf die Schützen zukommen.Bürgermeister Michael Göth richtete Grüße von Landrat Richard Reisinger aus und zog den Hut vor der Tradition des Schießsports. Gausportbeauftragter Werner Fischer ermunterte zu mehr Trainingseinsatz, da der Rückgang bei den Teilnehmern an der Deutschen Meisterschaft gut 50 Prozent betrage.Georg Schmer hielt im vergangenen Jahr als stellvertretender Gauschützenmeister die Zügel in der Hand. In seinem Bericht sprach er von einer nie dagewesenen Situation durch den Rücktritt von Gauschützenmeister Joachim Jäger und Gaujugendleiter Benno Elefant. "Aber die Aufgabe wurde gemeistert", stellte er fest. Die Gaujugendleitung hat Thomas Borek übernommen.Bei den Mitgliederzahlen sei erstmals wieder ein leichter Aufwärtstrend zu verzeichnen. Sie stieg um zwölf auf 3594 an. Schmer erwähnte auch, dass bereits jeder dritte Verein im Gau auf elektronische Stände umgestellt hat.Kassier Helmut Döbereiner nannte eine Spende der Sparkasse über 750 Euro, die für Jugendleiter-Ausbildung verwendet werden soll. Zudem gab es nochmal weitere 500 Euro von der Sparkasse. Erfreuliches für die Vereine: Für 2017 wird keine Gau-Umlage erhoben. Der Haushalt ist ausgeglichen. Die Revisoren Werner Wendl und Horst Huber zeigten sich sehr zufrieden mit der Kassenführung.Gausportleiter Wolfgang Moll merkte an, dass bei der Gaumeisterschaft von 292 gemeldeten Starts nur 247 Teilnehmer antraten. Gut läuft die Online-Meldung für den Rundenwettkampf.Katrin Specht berichtete aus der Jugendleitung. Beim Rundenwettkampf (RWK) will man wieder zur alten Regelung kommen und nicht mehr komplett samstags schießen. Auch soll es einen RWK für Lichtgewehrschützen geben und ein Bambini Cup sei vorgesehen. Der Landesjugendtag findet diesmal bei 1912 Neukirchen statt.Das Gauschießen, verbunden mit dem Sparkassenpokal, wird 2018 auf den Ständen von Eichenlaub Tanzfleck ausgetragen. 2019 ist Silberdistel Neutras der Gastgeber, und für 2020 hat sich der Bruderbund Niederricht-Fromberg beworben.