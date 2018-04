Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

30.04.2018

304

0 30.04.2018304

Herr Herbst, welchen Bäumen oder welchen Pflanzen haben wir diesen gelben Segen von oben zu verdanken?Klaus Herbst: Vermutlich sind dafür die Pollen von Fichten und Ahornbäumen verantwortlich. Ihnen gaukelt das extrem trockene Wetter eine Stresssituation vor, auf die sie, um die eigene Art zu erhalten, mit verstärktem Austrieb und Pollenproduktion reagieren. Die Bäume nehmen also alle Kräfte zusammen, um mehr Samen zu produzieren.Könnte das auch mit dem Klimawandel zusammenhängen?Verschiedene Wissenschaftler sehen hier schon Zusammenhänge mit der Verschiebung der Blühphasen, wie etwa durch die lange eisige Kälte im März und die viel zu hohen Temperaturen im April.Wie lange wird der gelbe Schleier noch über der Herzogstadt liegen bleiben?Also, eine genaue Voraussage für das Anhalten der verstärkten Blütenstaub-Abgabe ist schwierig. Geht man von einer Blühzeit der Bäume von ungefähr zehn Tagen aus und rechnet die Notblüte mit ein, könnte das Phänomen in gut einer Woche vorbei sein. Richtige Niederschläge sind allerdings auch in den nächsten 14 Tagen wenig zu erwarten.