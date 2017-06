Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

15.06.2017

28

0 15.06.201728

Ein katholischer Fronleichnamsaltar vor der evangelischen Christuskirche: Sulzbach-Rosenberg zeigte im Jahr des ReformationsJubiläums gelebte Ökumene. Der Weg der Prozession wurde diesmal extra verlegt, um an der Christuskirche vorbeizuführen.

(wbe/mtm) Die evangelische Gemeine hatte eingeladen, gemeinsam Gott zu bitten: "Schenke uns die Einheit, die wir suchen auf der Welt." Der ganze Tag stand unter dem Thema "Herr, du bist mein Leben, Herr, du bist mein Weg. Du bist meine Wahrheit, die mich leben lässt."Alle Texte des Gottesdienstes in der Kirche St. Marien drehten sich um die Eucharistie in Gestalt eines Stücks Brot, hinter dem sich Gott verbirgt. In seiner Predigt fragte Dekan Walter Hellauer die Gläubigen, ob sie mutig genug seien, sich mit Gott in dieser Gestalt beim Mitgehen in aller Öffentlichkeit zu zeigen? Nach dem Festgottesdienst trugen Hellauer, Kaplan Daniel Fenk und Diakon Florian Frohnhöfer das Allerheiligste über Allee und Neustadt zu den Altären, begleitet von den Kommunionkindern, den Bergmännern, der Gemeinschaft St. Georg sowie den Fahnenabordnungen der kirchlichen Vereine und vielen Gläubigen.Vor der Christuskirche erwarteten Pfarrer Roland Kurz und Vikar Stefan Fischer die Prozession. Der Teppich vor dem Alter, gestaltet von einem Team unter Leitung von Brigitte Kogelbauer, zeigte eine Brücke, die beide Konfessionen verbinden soll.Pfarrer Dr. Roland Kurz betete um die Einheit der Christen, um Begegnungen und gemeinsame Gottesdienste, um miteinander die Freude der Kirche Jesu Christi zu erleben - ein besonderer Moment. Die Messe und die Liturgie an den Altären umrahmten der Kirchenchor unter Leitung von Steffen Kordmann und die Bläsergruppe. Zum gemütlichen Beisammensein setzten sich dann alle auf dem Pfarrplatz zusammen.In Rosenberg versammelte sich die Herz-Jesu-Gemeinde zu einer Messe in der Herz-Jesu-Kirche. In seiner Predigt ging Pfarrer Saju Thomas auf die Eucharistie ein: Sie schenke Glauben, Hoffnung und Liebe. Dies zeige ihre Wirkung auf Mitmenschen und Lebensumfeld. Fronleichnam mache auf den Straßen sichtbar, welch tragendes Fundament die Gemeinschaft mit Jesus sei. An der Prozession durch Rosenberg beteiligten sich viele Gläubige, Gruppen und Verbände: die Pfadfinder der DPSG und PSG, der Frauenbund, die KAB und die Kolpingfamilie sowie der Schützenverein Obersdorf, Kommunionkinder, Ministranten, Bläser und Kirchenchor. Alle zogen zu den Altären und Blumenteppichen der Pfadfinder, des Frauenbunds und der Ministranten.