Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

30.11.2017

0 30.11.2017

Ob Winter-Anna-Fest, Liederabend, kirchliche Veranstaltung oder das legendäre Zeltlager: Die Gemeinschaft St. Georg beweist stets Gemeinsinn und Engagement, sie fördert das Pfadfinderwesen der Diözese und ist insbesondere für die Georgspfadfinder unverzichtbar. Jetzt gab sich die GSG Sulzbach eine neue Führung.

Alte, bewährte Mitglieder ziehen sich langsam zurück, die jungen Nachfolger arbeiten sich ein - in der hektischen, digitalen Zeit werde das Vereinsleben nicht einfacher, meinte Vorsitzender Thomas Zellerer bei der Vollversammlung im Pfarrheim. Dennoch nehme die GSG ihre Verantwortung an, biete ihren 232 Mitgliedern ein großes Programm und unterstütze die DPSG. Zellerer begrüßte auch die Flunkyball-Vizeweltmeister der GSG.Er blickte zurück auf eine lange Liste von Aktivitäten, die sich vom Winter-Anna-Fest über den Liederabend auf der Kuhfelshütte, Vorträge, Winterlager, Wanderungen und Besichtigungen bis zum Vater-Kind-Zeltlager und zum Weinfest zog.Für die DPSG-Stammesleitung berichtete deren Chef Andreas Stümpfl von der Arbeit der Wölflinge, Jungpfadfinder, Pfadis, Rover und Lilien mit ihren insgesamt 80 Mitgliedern und vielen jungen Leitern. 2018 richtet die DPSG den Georgswettkampf aus und wird sich auch wieder an der Heimkirwa beteiligen.Nach dem positiven Kassenbericht von Hubert Hager und der Entlastung des Vorstandes ging es um eine neue Führung: Die GSG entschied sich wieder für Thomas Zellerer als 1. und Hans-Peter Stümpfl als 2. Vorsitzenden. Als Kassier folgt Gerd Geismann dem bisherigen Schatzmeister Hubert Hager nach, Schriftführer bleibt Siegfried Kaser. Die Beisitzer bilden Klaus Lindner, Markus Schötz und Thomas Friese.Dann galt es, zwei verdiente Altpfadfinder zu ehren: Hubert Hager hatte über 30 Jahre lang die Kasse der GSG verwaltet und war auch geistiges Oberhaupt der Althütte: "Ein unermüdlicher Kämpfer für die Ideale der Pfadfinderei und der GSG, Vermittler zwischen Alt und Jung und ein Mann, der Verantwortung und Arbeit ohne Kompromisse übernahm!", würdige Thomas Zellerer den scheidenden Kassier. Für seine Verdienste ernannte er ihn zum Ehrenmitglied der GSG Sulzbach.Auch Richard Kopp, langjähriger Funktionär im Vorstand, beendete seine aktive Zeit in der GSG-Führung. Er und Hager erhielten Anerkennungsgeschenke. Kaplan Daniel Fenk sprach ein geistliches Wort an die Gemeinschaft St. Georg.Höhepunkte des 2018er-Programms, so Thomas Zellerer, seien die Slowakeifahrt von Dieter Pickelmann und Martin Paulus, die Heimkirwa, das Vater-Kind-Lager sowie die Weinfahrt und das Hüttenwochenende. Doch zunächst treffen sich die GSGler am 16. Dezember bei Lockenricht zur Waldweihnacht.