Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

31.05.2017

31.05.2017

Ob im Südsudan, Malawi oder anderen Krisen- und Armuts-Regionen Afrikas, das Kinderhilfswerk Unicef der Vereinten Nationen setzt sich gezielt für gute Überlebens- und Bildungschancen der Kinder ein.

Zwei seiner Projekte - "Schulen für Afrika" sowie "Wasser wirkt" - werden vom ortsansässigen Reiseveranstalter Generation Snow mit einer Spende in Höhe von 3600 Euro unterstützt. Diesen Betrag übergab Geschäftsführer Oliver Pongratz an die Unicef-Repräsentantin Alexandra Meindl-Müller. "Auf allen unseren Skireisen können die Gäste das Keycard-Pfand durch Einwurf ihres Skipasses in eine Box spenden", erklärt Pongratz den Hintergrund der Aktion, die auch in der neuen Saison weiterlaufen wird. Generation Snow unterstützt die beiden Unicef-Kampagnen mit dem eigens entwickelten Charity-Projekt "donate your keycard" seit der Wintersaison 2015/16, um Kindern eine gute Schulbildung und ein gesünderes Leben durch sauberes Trinkwasser zu ermöglichen.Dafür müssen Bildungseinrichtungen wie in Äthiopien, Ruanda, Mosambik oder Simbabwe renoviert und neu aufgebaut werden. Basis dafür, dass Kinder in die Schule gehen können, ist ihre Gesundheit. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist hier überlebenswichtig. Unicef errichtet deshalb Tanks und Brunnen für eine bessere Versorgung.