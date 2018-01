Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

31.01.2018

31.01.2018

Seine Ehefrau Ulrike Gräf , die mit zum Besuch ins Rathaus kam, engagiert sich seit dem Jahr 2000 ehrenamtlich im Sachausschuss Ehe-Familie-Partnerschaft des Katholikenrates beim Katholischen Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr. Während der 57. Woche der Begegnung wurde Gereon Gräf in Berlin-Steglitz für vier Jahre zum Vorsitzenden dieses Gremiums gewählt. Dieses Amt sei dem des Vorsitzenden eines Diözesanrates vergleichbar. Da die Militärseelsorge in der ganzen Bundesrepublik und im Ausland arbeite, reicht dieses Ehrenamt sogar über Deutschland hinaus.Oberstleutnant Gereon Gräf erklärte Bürgermeister Michael Göth die Aufgaben und die Organisation des Katholikenrates. "Er ist das unmittelbare Beratungsgremium des katholischen Militärbischofs, beobachtet die Entwicklungen im gesellschaftlichen, staatlichen und kirchlichen Leben und vertritt die Anliegen der katholischen Soldaten in der Öffentlichkeit". sagte Gräf. Es handle sich um ein Organ im Sinne des Konzilsdekrets über das Apostolat der Laien. Durch die Arbeit des Katholikenrats solle die Kirche unter den Soldaten, aber auch deren Anliegen in der Kirche gegenwärtig werden.So stellte Gräf auch das soziale Projekt des Katholikenrates vor, eine Unterstützung des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes in der nordirakischen Stadt Erbil. Neben dem Schulunterricht erhalten die Jugendlichen dort auch Freizeitangebote und Traumatherapien.Ulrike Gräf machte den Bürgermeister auf die neue Internetseite Krisenkompass des Katholikenrates aufmerksam. Hier würden Informationen, Hilfen, Literaturhinweise, geistige Impulse und anderes rund um den Alltag von Familien in der Bundeswehr angeboten. Für dieses verantwortungsvolle Ehrenamt auf Bundesebene wünschte Bürgermeister Göth dem Ehepaar Gräf viel Erfolg, robuste Gesundheit, Glück und Gottes Segen.