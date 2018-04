Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Die Pistolenschützen sorgen bei Germania Großalbershof für viele Erfolge. Nicht ganz so gut sieht es nach dem Einbau der elektronischen Schießanlage in der Kasse aus. Aber der Engpass dort soll bald vorüber sein.

Revisor zuversichtlich

Professionelle Internetseite

Germania Großalbershof Ehrungen



25 Jahre Mitgliedschaft im Oberpfälzer /Deutschen Schützenbund und/oder im Verein: Jürgen Weiß, Hans Falk, Irmgard Roth, Werner Schmidt, Günter Troidl, Christian Stein



40 Jahre: Monika Ziegeler



50 Jahre: Franz Beyerlein



Silberne und golden Ehrennadeln: Evi Fleischmann, Simone Schmidt, Andreas Schneider, Stefan Wolf, Matthias Schmidt, Hermann Wopperer, Martin Wopperer



Verdienstauszeichnung Nr. 5: Hans Roth



Königsschießen



Schützenkönig: Martin Wopperer Ritter: Hans Roth, Jürgen Weiß



Schützenliesl: Doris Käsewieter Zofen: Anja Roth, Lore Friedl



Jugendkönigin: Maria Wopperer Jugendritter: Denise Fleischmann Theresa Wopperer



Aufgelegt-König: Hans Dittrich



Vereinsmeisterschaften



Jugend



LG Schüler: Theresa Wopperer



LP Jugend: Hanna Wopperer



LP Junioren II: Linda Ehbauer



LP Junioren I: Leopold Schmalzl



Schützenklasse



LG: Roland Fleischmann



LP I: Anja Roth



LP II: Stefan Ehbauer



LP III: Alexander Schmalzl



LP IV: Karl Kühlthau



LP SH1/AB1: Jürgen Weiß



LP aufgelegt



Senioren II: Anton Kredler



Senioren III: Wolfgang Ehbauer



Senioren V: Karl Kühlthau . (krn)

An den Anfang der Jahreshauptversammlung bei Germania Großalbershof stellte Schützenmeister Günter Fleischmann die sportlichen Höhepunkte der vergangenen Saison: den Aufstieg der 1. Luftpistolen-Mannschaft in die Bayernliga und die Teilnahme von drei Schützen an der deutschen Meisterschaft. Die Jugendlichen Linda Ehbauer und Andreas Schneider behaupteten sich dort im guten Mittelfeld, Jürgen Weiß erreichte in seiner Klasse mit der Luftpistole den vierten Platz.Kassiererin Inge Karnik meldete ein Minus, da die Germania noch auf die genehmigten Fördergelder für die neue elektronische Schießanlage warten müsse. Revisor Georg Luber war sicher, dass sich die Kasse dank zugesagter Spenden und nach Eingang der Zuschüsse erholen werde.Schießleiter Matthias Schmidt informierte über die Ergebnisse der Schützenklasse auf Gau- und Landesebene. Bei der Gaumeisterschaft holte die Germania sechs erste und zwei zweite Plätze, bei der Landesmeisterschaft drei erste Plätze. Alle diese Erfolge gehen auf das Konto der Luftpistolen-Schützen. Im Rundenwettkampf schießt der Verein mit drei Luftpistolen- und einer Luftgewehr-Mannschaft in Bayernliga, Bezirksliga und B-Klasse.Jugendleiter Karl Kühlthau betreut derzeit sieben Nachwuchsschützen, die wie in den vergangenen Jahren im Gau vorne mitmischten. Im Rundenwettkampf nehmen sie auf Luftgewehr und Luftpistole die ersten Plätze ein. Bei der Gaumeisterschaft gab es vier erste Plätze. Die Landkreismeisterschaft verließ Andreas Schneider als Sieger. Diese Leistung toppte er später noch mit dem bayerischen Meistertitel. Gleiches gelang auch Maria Wopperer; einen zweiten Rang bei der Landesmeisterschaft belegte Linda Ehbauer. Die jungen Schützen traten auch beim TIRO-Cup, beim Jugendranglistenturnier und beim Gaujugend-Cup an.Die Geselligkeit kam nicht zu kurz. Sehr gut besucht waren der Preisschafkopf und die Schützenkirwa. Befreundete Verbände und Vereine nutzten das Schützenheim für interne Vergleichswettkämpfe.Im Punkt Wünsche und Anträge erläuterte der Schießleiter die Vorteile einer professionellen Internetseite. Er beantragte, dass der Internetauftritt der Germania bei einem Web-Provider gehostet und eine entsprechende Domain beantragt wird, was die Mitglieder genehmigten.