Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

26.09.2017

Bei herrlichem Herbstwetter führte am Sonntag der Erntezug durch Rosenberg bis zur Herz-Jesu-Kirche. Voran gingen die Ministranten mit ihrem Erntewagen, der Kneipp-Kindergarten und die Kommunionkinder. Dahinter reihten sich die Fahnenabordnungen der Gruppen und Verbände, die Kolpingsfamilie mit ihrem Erntewagen sowie die Pfarrgemeinde ein. Junge Musiker vom Heimat- und Trachtenverein Stamm begleiteten den Zug mit zünftiger Blasmusik. In der Kirche zogen zwei Erntealtäre die Blicke auf sich. Die dafür gespendeten Gaben holte nach dem Fest die Amberger Tafel für bedürftige Menschen in der Region ab. Im Dankgottesdienst drückte Pfarrer Saju Thomas seine Freude über die große Zahl an Gottesdienstbesucher aus, vor allem über die vielen Kinder. Sie beteiligten sich besonders am Gottesdienst. Die Erstkommunionkinder brachten zur Gabenbereitung Körbchen mit Erntegaben, die den Erntealtar ergänzten und ebenfalls der Tafel zugute kommen. Gemeinsam wurde anschließend Eucharistie gefeiert. Das Schlusslied sangen die Mädchen und Buben vom Kneipp-Kindergarten auf den Altarstufen und zeigten ihre gebastelten Maiskolben (Bild). Anerkennende Worte des Pfarrers galten allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben. Die Kolpingsfamilie und die Pfadfinder versorgten die Festgemeinde nachher auf dem Kirchplatz beim Mittagessen. Bei Eintopf und Weißwürsten ließ die Pfarrgemeinde das Erntedankfest gemütlich ausklingen. Bild: mtm