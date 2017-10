Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Gleich mehrere Fragezeichen setzt die Polizei hinter einen Vorfall in den ersten Morgenstunden des Dienstag. Zunächst zeigte ein Mann kurz nach 3 Uhr an, dass ihm sein in der Nürnberger Straße abgestellter VW Golf III zwischen 23 und 2.30 Uhr abhanden gekommen sei. Etwa eine Stunde nach der Diebstahlsanzeige wurde der Wagen verlassen aufgefunden, offensichtlich zuvor in einen Unfall verwickelt. Der rote Variant hatte einen Zeitwert von rund 1500 Euro.

Noch während der Bearbeitung des Falls ging etwa eine Stunde später bei der Wache im Sulzbacher Schloss ein Zeugenhinweis ein, wonach am Rande der B 85, kurz nach dem Bepo-Gelände in Fahrtrichtung Amberg, ein roter VW Golf mit Unfallspuren verlassen stehe. Die Überprüfung ergab, dass es sich um das gestohlene Auto handelte. Einige hundert Meter zuvor hatte der unbekannte Dieb im Bereich der Abfahrt von der Bundesstraße 85 zum Autobahnzubringer (Höhe Bereitschaftspolizei) ein dort aufgestelltes großes Hinweisschild gerammt und Schaden von zirka 2000 Euro verursacht. Danach setzte der Unbekannte seinen Weg offenbar noch bis zum späteren Fundort fort.Die Polizei ist auf Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Zeugen, die Angaben zum Abhandenkommen des Wagens in der Nürnberger Straße, zum Unfall auf der B 85 oder eventuell zu Personen im Bereich des Fundortes machen können, werden gebeten, sich bei der Inspektion (09661/87 44-0) zu melden.