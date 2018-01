Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

25.01.2018

6

0 25.01.2018

Über die Personalsituation und die Internetverbindung der Bereitschaftspolizei in Sulzbach-Rosenberg sprach Landtagsabgeordneter Harald Schwartz mit Manfred Butz, stellvertretender Bezirksgruppenvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), und dem Personalratsvorsitzenden Andreas Lanzhammer.

Seit 27 Jahren ist die Bepo in Sulzbach-Rosenberg ansässig und bildet unter anderem den Nachwuchs für die bayerische Polizei aus.Der CSU-Landtagsabgeordnete Harald Schwartz kündigte an, sich für eine Verbesserung des Internets einzusetzen und im Wirtschaftsministerium entsprechend nachzuhaken: "Wir werden prüfen lassen, ob die Möglichkeit besteht, vor allem das Internet für Bildungseinrichtungen in Bayern - und dazu gehört auch die Bereitschaftspolizei - weiter auszubauen."Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs war das Ausbildungskonzept der Bereitschaftspolizei. Besonders zu würdigen sei die Modulare Ausbildung: "Das ist ein tolles Konzept, das durch die praktische Orientierung sehr gute Ergebnisse liefert und von dem unsere Polizei profitiert", stellte Manfred Butz fest.