Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

22.11.2017

8

0 22.11.2017

Eine Brücke gewerkschaftlicher Aktivitäten nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute schlug bei der Jubilarehrung des Verdi-Ortsvereins im Gasthof Zum Bartl der Bezirksgeschäftsführer der Oberpfalz, Alexander Gröbner. Dies führte von der Gründung des Bayerischen Gewerkschaftsbundes (BGB) bis zur Einführung des Mindestlohnes.

Jubilare Verdi-Ortsverein



25 Jahre: Markus Altendorf, Monika Baier, Ruth Eckelt, Ottmar Grassmann, Werner Groher, Heinrich Hartmann, Hermann Letz, Rosmarie Mayer, Georg Pilhofer, Eloy Rodriguez, Elisabeth Rogner und Richard Wach.



40 Jahre: Brigitte Anklam, Kurt Deyerl, Erwin Grötsch, Angela Kropius, Klaus Langner, Bernhard Lehner, Edith Schimmel, Hermann Völlger und Ingeborg Zellerer.



50 Jahre: Gotthard Hoffmann, Leonhard Mutzbauer, Peter Raßkopf, Walter Topies und Bodo Wolf



60 Jahre: Herbert-Gerhard Heilmann und Karl Regler.



An der Spitze der Jubilare des Verdi-Ortsvereins Sulzbach-Rosenberg stand Hans Kolb, der für 65 Jahre Mitgliedsschaft geehrt wurde. (bt)

Neben den Jubilaren und dem Festredner hieß der Ortsvorsitzende Manfred Weiß den Betreuungssekretär Pascal Attenkofer und die Personalratsvorsitzende der Stadt Sulzbach-Rosenberg, Petra Schilling, willkommen. In einem Grußwort sicherte der DGB-Kreisvorsitzende Wolfgang Berndt die Unterstützung des Ortsvereins zu, mit dem schon einige gemeinsame Veranstaltungen organisiert wurden. "Wie die Maifeiern gehören die Jubilarehrungen zu den Höhepunkten gewerkschaftlicher Veranstaltungen", bekundete Alexander Gröbner. Dabei werde an die Erfolge und Niederlagen der Gewerkschaft der vergangenen Jahrzehnte erinnert. "1947 war für die bayerischen Gewerkschaften mit der Gründung des Bayerischen Gewerkschaftsbundes ein entscheidendes Jahr, dieser ging später im Deutschen Gewerkschaftsbund auf. Leider kann man die Uhr nicht zurückdrehen, denn damals konnten manche Dispute zwischen den heutigen Mitgliedergewerkschaften vermieden werden." Fünf Jahre später setzte die IG Metall die Montan-Mitbestimmung durch.Wiederum fünf Jahre später wurde nach einem 16-monatigen Streik in Schleswig-Holstein in der Metall- und Elektroindustrie die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall vereinbart, wobei diese Regelung Jahre später in einen gesetzlichen Rahmen gegossen wurde. 1977 nahm die IG Metall laut Gröbner mit einem Beschluss des Gewerkschaftstages erstmals die Einführung der 35-Stunden-Woche in Angriff."Einen entscheidenden Einschnitt bedeutete die Wiedervereinigung, nicht nur für die Gesellschaft, sondern ebenfalls für die Gewerkschaften. Denn diese waren mit einem erheblichen Abbau von Arbeitsplätzen in den neuen Bundesländern verbunden." Viele Konzerne hätten dies genutzt, um in der ehemaligen DDR Betriebe zu schließen beziehungsweise diese als verlängerte Werkbank zu gebrauchen.Das zehn Jahre dauernde Engagement, eingeleitet auch von Verdi, für einen gesetzlichen Mindestlohn war erfolgreich, schilderte der Bezirksgeschäftsführer. Zwar sei allen klar, dass die erreichte Höhe bei weitem nicht ausreiche, um ein menschenwürdiges Leben während des Arbeitslebens und später im Rentenalter zu garantieren. "Die Gewerkschaften haben aber einen Fuß in die Tür gesetzt, dem weitere Schritte folgen müssen.""Viele Mitglieder wissen nicht, dass Verdi kostenlose Lohnsteuerberatung anbietet", schilderte Otto Windisch. So gäbe es in Bayern und in der Oberpfalz 218 beziehungsweise 25 Berater. Im Bereich des Ortsvereins Sulzbach-Rosenberg kann jedes Mitglied unter 09661/8746728 oder beim Verdi-Büro in Amberg (09621/4950-0) einen Termin vereinbaren.