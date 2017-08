Gigantische Zucchini

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

27.08.2017

Spätsommer ist Erntezeit, und was sich da in manchen Gartenbeeten verbirgt, das hat schon enorme Ausmaße: Bei den Lommers in der Renner-Seitz-Straße zog Gartenexperte Matthias ein wahres Monster heran: Über neun Kilo schwer, 70 Zentimeter Umfang und gut 50 Zentimeter Länge hatte die Zucchini.

Bei Leserin Alexandra Chavez erreichte die Rekordfrucht acht Kilo, 47 Zentimeter Länge und 65 Zentimeter Umfang. Beide Riesen-Kürbisgewächse sind inzwischen verarbeitet und teils schon verspeist. Glückwünsch den erfolgreichen Züchtern!