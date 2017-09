Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

18.09.2017

6

0 18.09.2017

102 Bewohnern bot das Caritas-Haus St. Barbara Platz, als es 1967 seine Pforten öffnete. Damals kümmerten sich um sie sechs Mallersdorfer Schwestern und acht weltliche Mitarbeiter. Seither ist viel passiert, aber eines ist in all den Jahren geblieben.

Ein Heimatzeichen

Wohnen im Vordergrund

Seit der Einweihung im Herbst 1967 ist das Haus immer voll belegt gewesen. Schon damals gab es eine Warteliste. Rudolf Ruppert, 2. Vorsitzender des Caritasverbands Sulzbach-Rosenberg

Aktuelle Zahlen Hausleiter Wolfgang Rattai erinnerte an die Bautätigkeit in den vergangenen 50 Jahren, die Sanierungen des Hauses und der Kirche, die Anlage eines Sinnesgartens und eines neuen Parkplatzes. Er nannte auch die neuesten Zahlen: So gebe es heute im Caritas-Haus St. Barbara 135 Plätze und über 40 Kurzzeitpflegegäste. Um sie kümmern sich zur Zeit 104 Beschäftigte, von der Vollzeitkraft bis zur geringfügig Beschäftigten. (wbe)

Den Anspruch "Mit Wärme betreut und mit Herz umsorgt" schreibt sich das Pflegeheim St. Barbara seit 50 Jahren auf die Fahnen. Ein Anbau und zwei grundlegende Sanierungen passten das Haus den wachsenden Bedürfnissen an, machten seine Warteliste aber nicht überflüssig.Zum Festgottesdienst kamen Weihbischof Reinhard Pappenberger, Caritasdirektor Michael Weißmann, der evangelische Dekan in Sulzbach-Rosenberg, Karlhermann Schötz, die Generaloberin der Mallersdorfer Schwestern, Schwester Jakobe, Generalvikarin Schwester Melanie und Gebietsoberin Schwester Antonia. Kirchenchor St. Marien und Bläsergruppe leitete Steffen Kordmann.In seiner Predigt wies Weihbischof Pappenberger auf den "Marsch für das Leben" hin, der zeitgleich in Berlin dem Motto "Die Schwächsten schützen" gewidmet war. Auch Papst Franziskus betone diese Aufgabe immer wieder. Seit 120 Jahren kümmerten sich in Sulzbach Mallersdorfer Schwestern um Schwache, und seit 50 Jahren gebe es das Altenheim St. Barbara, wie es zuerst hieß. Er schaute mit Lob auf diese Einrichtung, die nicht nur den Vorgaben entspreche, sondern ein christliches Haus sei, in dem die Menschen menschlich behandelt würden.Vor 50 Jahren wurde auch der Kirchenraum eingeweiht, der als Kraftort diene. Die Verbindung Caritas-Haus und Kirche sei optimal, denn ein Haus sei ein Heimatzeichen, wo Menschen zusammen sind und persönliche Nähe erfahren können.Im anschließenden Festakt betonte der 2. Vorsitzende des Caritasverbands Sulzbach-Rosenberg, Rudolf Ruppert, das Caritas-Haus St. Barbara bestehe nicht nur aus Stein, sondern vor allem aus Bewohnern und Mitarbeitern. "Seit der Einweihung im Herbst 1967 ist das Haus immer voll belegt gewesen. Schon damals gab es eine Warteliste", stellte er fest und erzählte von einer hochbetagten Dame im Haus, die zu ihm gesagt hätte, es sei ihr in ihrem ganzen Leben noch nie so gut gegangen. Dieses große Kompliment gab er weiter an alle hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter.Bürgermeister Michael Göth betonte, dass es früher mehr ums Versorgen ging, wenn Alte oder Pflegebedürftige ins Heim gingen. Heute dagegen spreche man von Wohnen, und die Selbstständigkeit werde so lange wie möglich gefördert.Einigen Beschäftigten dankten Rattai und Caritasdirektor Michael Weißmann für eine 25-jährige Mitarbeit im Haus. Die Elisabeth-Medaille mit Urkunde ging an Erna Lösch (zunächst Stationshilfe, später Großküche), Krankenschwester Ramona Dreger, Pflegefachhelferin Gudrun Loos, Hauswirtschafterin Marianne Renner und Altenpflegehelferin Gertraud Schrögel.Eine Festschrift informierte über die Entwicklung des Hauses. Am Sonntag öffnete es seine Pforten für die Bevölkerung.

Für Landrat Richard Reisinger ist es die Caritas, die christliche Menschenliebe, die in diesem Haus durch alle Pflegegrade hindurch glaubhaft gelebt und praktiziert werde. Anspielend auf seine persönliche Verbindung mit dem Barbara-Heim versprach er, die Senioren "auch weiterhin als gutmütiger Nikolaus mit meinem Krampus heimzusuchen".