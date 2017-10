Graffiti an der Turnhalle

18.10.2017

Der Hausmeister der Walter-Höllerer-Realschule entdeckte bei seinem Rundgang über das Schulgelände Graffiti an der Mauer.

Zwischen Montagmittag und Dienstagmittag ist die Fassade der frisch renovierten Turnhalle an der Ostseite besprüht worden. Das Graffiti zeigte ein sogenanntes Tag in blauer Farbe. Schulleiter Wolfgang Pfeiffer erstatte Anzeige und bezifferte den Schaden auf mehrere Hundert Euro. Hinweise zur "Visitenkarte" des Täters nimmt die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg, 09661/8744-0, entgegen. Mittlerweile wurde der ein Quadratmeter große Schriftzug wieder übertüncht. Zufällig war am Mittwoch ein Maler im Haus.