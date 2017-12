Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

05.12.2017

Sie ist das liebste Kind vieler Spaziergänger und Sportler: Die Obere Wagensass, speziell am Trimm-Pfad und Umgebung, ist ein perfektes Naherholungsgebiet mit einem artenreichen, herrlichen Wald. Aber der muss jetzt umgebaut werden, damit er trotz Klimawandel stabil bleibt. Deswegen rücken Holzerntemaschinen an, und die Flächen sind bald komplett gesperrt.

Alte müssen raus

Hinterher wird aufgeräumt

Harvester und Forwarder Diese Holzhiebe, wie die Erntemaßnahmen genannt werden, erfolgen mit Hilfe einer Maschine, eines starken Harvesters, der von fest definierten und markierten Rückegassen aus die zur Fällung markierten Bäume mit Zangen packt, absägt, wie Kerzen vor sich hebt, dort entastet und zerlegt. Anschließend werden die Transporter, sogenannte Forwarder, das sind Rückemaschinen mit vielen, sehr breiten Reifen, die aufgearbeiteten Hölzer an die angrenzenden Waldwege transportieren und dort für den weiteren Abtransport aufstapeln. Bichlmaier kennt auch die hauptsorge vieler Bürger: "Mag der optische Eindruck während den Arbeiten auch etwas anderes suggerieren: Diese Maßnahmen werden sehr schonend für den nachwachsenden jungen Mischwald und den Boden ablaufen." (ge)

Klaus Bichlmaier, der stellvertretende Leiter des Forstbetriebs Schnaittenbach, hatte zum Informationsgespräch gebeten. "Wir wollen die Maßnahme im Vorfeld bekanntmachen und um Verständnis für die notwendigen Arbeiten bitten", erklärte der Forstbeamte. Umweltschutzbeauftragter Peter Zahn, Wanderwart Helmut Hiltl und Vertreter des Waldvogelschutzvereins ließen sich von ihm alles erklären.Der wegen des Klimawandels notwendige Waldumbau macht auch vor der Wagensass nicht Halt. "Auf dem Weg zum artenreichen und klimastabileren Mischwald werden in den nächsten Monaten in der Oberen und Unteren Wagensass vor allem Nadelbäume über der nachschiebenden Mischverjüngung entnommen, um der Baumjugend genügend Licht zur weiteren Entwicklung zu geben", beschrieb Bichlmaier die Pläne. Überdies seien einige alte Bäume nicht mehr ganz stabil und müssten zur Wahrung der Verkehrssicherheit in diesem intensiv von Besuchern genutzten Wald gefällt werden. Daher bestehen ab Dezember zunächst in der Oberen Wagensass, ab etwa Februar dann in der Unteren Wagensass relativ kurzfristige Einschränkungen für Waldbesucher: Teile des Waldes, rund acht Hektar, dürfen in der Zeit der Fällarbeiten zum eigenen Schutz keinesfalls betreten werden."Die Mitarbeiter des Forstbetriebs Schnaittenbach bitten sehr dringend darum, alle Absperrungen in Form von Absperrbändern, Warnschildern und Posten unbedingt, stets und strikt zu befolgen. Es besteht während der Maßnahmen auf der gesamten Hiebsfläche akute Lebensgefahr!" Der Gefahrenbereich erstrecke sich nicht nur auf den direkten Fallbereich der Bäume, sondern auf mindestens die doppelte Baumlänge. Auch können nach der Fällung noch Äste aus großer Höhe unvermittelt und mit erheblicher Wucht zu Boden stürzen - eine Gefahr, derer sich die wenigsten bewusst sind!Der Forstmann appellierte noch einmal eindringlich an die Umsicht der Bürger, für ihre Unversehrtheit sowie für einen reibungslosen und zügigen Ablauf dieser Holzerntemaßnahme zu sorgen, indem sie die Absperrungen beachten und diese Arbeiten nur aus sicherer, sehr weiter Entfernung beobachten. "Die Rundumsicht der Maschinenführer ist im zum Teil sehr dichten Wald nicht immer und überall gegeben. Bitte verlassen Sie sich niemals darauf, dass Sie rechtzeitig gesehen werden!"Geplant ist, diese Hiebe - günstige Witterung vorausgesetzt - innerhalb von jeweils drei bis maximal fünf Wochen abschließen zu können. Auch für das Aufräumen ist gesorgt: "Die Wege und Pfade, durch Befahrung und Verschmutzung sicherlich in Mitleidenschaft gezogen, werden im Anschluss mit dem städtischen Bauhof zügig wieder begehbar gemacht", verspricht der Forstbeamte.Ist dann wieder Ruhe im Wald? "Soweit keine Sturmwürfe oder ähnliche Ereignisse eintreten, wird in diesem Bereich der Wagensass dann die nächsten Jahre wieder Erholung uneingeschränkt möglich sein." Also: Mag es auch anfangs schlimm aussehen - dem Wald wird etwas Gutes getan, indem man Licht schafft für die nachwachsenden Bäume, ihn stabiler, klimabeständiger und letztlich auch reicher an Laubbäumen macht. Dann ist die Wagensass noch schöner. Doch vorher dröhnt die Säge.