Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

18.12.2017

18.12.2017

Mit einer kurzweiligen Zumba-Party zu helfen, war das große Anliegen der Initiative "Zumba-Capitol" unter der Federführung von Michaela Klein. Deshalb lud sie am vergangenen Mittwoch ins Capitol an der Bayreuther Straße 4 zu einem großen kostenlosen Tanz-Event. Mitmachen konnten alle Altersklassen unter der Anleitung von verschiedenen Instruktoren - und der Zuspruch war enorm. Alle an diesem Abend eingegangenen Spenden fließen an die Selbsthilfegruppe krebskranker Kinder Amberg-Sulzbach. Am Ende des flotten Tanzspektakels lagen 850 Euro in der Spendenbox. Vom Steinmetzbetrieb Klein wurde diese Summe dann noch auf 1000 Euro aufgestockt. Das linke Bild zeigt die Altersgruppe "Zumba-Kids" bei ihren engagierten Darbietungen. Im rechten Bild bei der Vorstellung der Zumba-Aktion und der vielfältigen Aufgaben der Selbsthilfegruppe (von links) Initiatorin Michaela Klein und Marco Kind, 2. Vorsitzender der Selbsthilfegruppe krebskranker Kinder Amberg-Sulzbach, sowie die Zumba-Instruktoren Hannah Vogl (Amberg), Dr. Barbara Nagynefadgyas (Nürnberg), Jasminka Stojicic (München), Christian Graf (München) Bilder: Royer (2)