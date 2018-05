Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

15.05.2018

Hinter die Kulissen der Krötenseeschule schauten die Grünen, um sich über die Notwendigkeit einer Generalsanierung zu informieren. Über den Besuch berichtet der Ortsverband der Partei in einer Pressemitteilung.

Peter Danninger, der die Krötenseeschule seit 1996 leitet, erwartet im Herbst einen Anstieg der Schülerzahl, die aktuell bei 510 liegt. Der Platz sei es nicht, der ihm Sorgen bereite, eher energetische Probleme: "Im Winter ist es sehr kalt und im Sommer zu heiß." Fenster und Türen, die stark klaffen, fehlende Isolierung bei den großen Fensterelementen, kaputte Beschattung und vieles mehr stünden auf der Mängelliste.Über die architektonische Gestaltung des Schulgebäudes äußerte sich der Rektor auf einem Rundgang sehr zufrieden. "Vor allem die Aula möchten wir in dieser Form gerne beibehalten", betonte er. Im Keller zeigte er den Besuchern die nicht mehr zeitgemäße Technik. Die alte Anlage lasse es nicht zu, in dem ans Fernwärmenetz angeschlossenen Gebäude die Heizung bedarfsgerecht zu regeln. Der Sanitärbereich sei ebenfalls von Anfang an in Betrieb. Dementsprechend seien die Leitungen marode und die Einrichtung abgenutzt.Angenehm beeindruckt waren die Gäste von der erst vor wenigen Jahren eingerichteten Mensa. Von dem Angebot, in angenehmer Atmosphäre zu Mittag zu essen, machten Schüler und Lehrern gerne Gebrauch. "Es ist bereits für die Planung der energetischen Sanierung Geld im Haushalt dieses Jahres eingestellt, und wir hoffen, dass die Stadt hier, wie für die kommenden Jahre vorgesehen, ihrer Pflichtaufgabe nachkommen kann", stellte Ortssprecherin Yvonne Rösel abschließend fest.