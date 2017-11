Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

06.11.2017

Beim Trachtenverein Stamm kommt dem Güldenen Rosenkranz eine besondere Bedeutung zu. Musikwart Konrad Stauber organisiert diese musikalische Andacht zu Ehren der Gottesmutter an mehreren Orten. Auch in die Wallfahrtskirche St. Anna waren die Gläubigen eingeladen.

Stauber war es wieder gelungen, ein anspruchsvolles musikalisches Programm mit altbayerische bodenständige Liedern und Instrumentalstücken zusammenzustellen, um den Andachtsbesuchern eine stimmungsvolle Stunde der Musik zu bescheren. Kaplan Daniel Fenk bereicherte das Ganze mit interessanten Betrachtungen zu Maria und mit ansprechenden Gebeten.Zur Einstimmung sang die Gemeinde das bekannte wie beliebte Marienlied "Meerstern ich dich grüße", nach dem Daniel Fenk die zahlreichen Andachtsbesucher begrüßte, die das Kirchenschiff füllten. Das anspruchsvolle Programm gestalteten die Sänger und Musiker vom Trachtenverein Stamm, die heuer beste Unterstützung von den Jura-Sängern erhielten. Stauber selbst war im Duo als Sulzbacher Zweigesang mit Bruni Lommer zu hören. Seine sonore Stimme und die helle klare Frauenstimme im harmonischen Zweiklang waren eine außergewöhnliche, aber auch sehr gute Kombination.Bruni Lommer war auch im Duo mit Sabine Morgenschweis zu hören. Bei allen musikalischen Veranstaltungen erweist sich die Sulzbacher Stubenmusik als treuer Begleiter von Konrad Stauber, die mit ihrer stimmungsvollen Saitenmusik stets die Beiträge der Gesangsgruppen bereichert. Die Jura-Sänger aus Stöckelsberg trugen mit schönen Marienweisen zum Gelingen der Andacht bei.Interessant waren anschließend die Betrachtungen zu Maria von Kaplan Daniel Fenk, der den Andachtsbesuchern einen Blick aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Leben der Muttergottes eröffnete.Er spendete zum Abschluss der Andacht den Besuchern den kirchlichen Segen. Der Erlös aus der Veranstaltung in Höhe von 360 Euro geht an die Pfarrei St. Marien in Sulzbach-Rosenberg zur Sanierung der Pfarrkirche.