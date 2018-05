Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

"Wir blicken auf bewährte Arbeit zurück, aber es wird auch Veränderungen geben", stellt der Vorsitzende fest, "also sind wir beweglich." Das Jahresmotto der evangelischen Männerarbeit ist "Das Gute behaltet - Beweglich bleiben". Dekan Karlhermann Schötz kündigt eine überraschende Entscheidung an bei der Versammlung des Evangelischen Männerbunds.

Heim im Mai fertig

Eine sehr große Veränderung verlautbarte nämlich der 2. Vorsitzende Andreas Weber: Nach knapp 40 Jahren im Vorstand und 33 Jahren als 2. Vorsitzender wird er 2019 aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidieren. Weber berichtete über die vielen erfolgreichen Veranstaltungen im vergangenen Jahr und stellte für 2018 ein umfangreiches Programm vor. Er wird also seinem Nachfolger ein gut bestelltes Haus übergeben.Er lobte die ausgezeichnete Zusammenarbeit im Vorstand und dankte einer großen Zahl fleißiger Helfer. "Gemeinsam und mit Gottes Hilfe werden wir auch heuer wieder die uns abverlangten Maßnahmen unverzagt angehen."Kassiererin Karin Aulinger berichtete über eine zufriedenstellende Kassenlage, und die Kassenprüfer hatten keine Beanstandungen. Da Christoph Fischer aus dem Vorstand ausgeschieden ist, wurde Hermann Dehling einstimmig als Beisitzer nachgewählt.Bundesbruder Michael Göth erinnerte in seinem Grußwort daran, dass der Männerbund heuer 125-jähriges Jubiläum feiert. Der Bürgermeister hob hervor, dass der Verein mit seinen vielen Veranstaltungen helfe, soziale Kontakte zu pflegen.Hans-Werner Pilhofer berichtete über die Sanierung des Freizeitheims in Oed. Dort wurde nicht nur der Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht, sondern auch Sanitärräume und Elektrik grundlegend modernisiert. Jetzt liefen nur noch Maler- und Fußbodenarbeiten, so dass ab Mai das Heim wieder benutzt werden könne.Bei der Mitgliederversammlung der Sterbekasse erklärte Kassiererin Karin Aulinger, dass die Aufsichtsbehörde der Kasse solide Finanzen attestiert hat. Man beschloss deshalb, dem Vorschlag des Gutachters zu folgen und die Gewinnbeteiligung um weitere fünf Jahre zu verlängern.