Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

20.11.2017

20.11.2017

Zur Jahreshauptversammlung hatte die Gemeinschaft St. Georg Rosenberg ins Café Fischer eingeladen. Vorsitzender Helmut Richter begrüßte 26 Mitglieder. Dann gab es viel zu besprechen.

Der Vorsitzende der GSG Regensburg, Alois Auer, sprach einige Grußworte und berichtete über die Aktivitäten. Der Verein hat im Moment 939 Mitglieder, im Jahr 2019 wird das 50-jährige Jubiläum der Althütte gefeiert.Diese wurde in den vergangenen Jahren teilweise renoviert. Auer legte Wert auf die Feststellung, dass sich die Althütte kostenmäßig selbst trägt und bisher noch kein Cent aus den Mitgliederbeiträgen entnommen wurde.Im Arbeitsbericht des Vorstandes der GSG Rosenberg bedankte sich Helmut Richter bei allen Mitgliedern für die hervorragende Zusammenarbeit. Im Jahr 2016 bis 2017 wurden unter anderem folgende Unternehmungen gemacht: Besuch Biomasse-Heizkraftwerk, Besuch Hotel Fronfeste, Preisschießen im Schützenheim Obersdorf, Bildungsfahrt nach Berlin mit Altpfadfinder aus Pilsen, Besuch Zahnlabor, Maiandacht in Frankenhof, Orchideen- und Kräuterwanderung, Fahrt zum Geschichtspark Bärnau mit anschließender Einkehr beim Zoigl in Falkenberg, Spaziergang zum Schlackenberg mit Besichtigung, Treffen mit den Pilsner Freunden in Hamry/Tschechien. Bei der GSG Rosenberg sind im Moment 48 Mitglieder eingetragen. 2018 kann das 30-jährige Bestehen gefeiert werden. Hermann Weiß gab seinen Kassenbericht für das Jahr 2016/17 ab. Rudolf Eckl hatte die Kassenführung überprüft und konnte keinerlei Beanstandungen finden. An Günter Donhauser und Hermann Weiß wurde jeweils die höchste Ehrung der GSG, die Georgsmedaille, für herausragendes Engagement verliehen.