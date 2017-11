Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

14.11.2017

4

0 14.11.2017

Ein guter Besuch der Hauptversammlung zeugt offensichtlich von der wichtigen Arbeit der Sulzbach-Rosenberger Umweltschutzinitiative. Walter Spies begrüßte zahlreiche Mitglieder und Gäste zu seinem Bericht. Neben Monatssitzungen standen auch einige Umweltthemen und Aktionen im Vordergrund.

Beispiele: Einwendungen gegen die Bleischmelzanlage der RUAG mit der Forderung nach Bodenproben, die Unterstützung der IG gegen den Bau der Nordumfahrung, die schlussendlich zu einem umweltpolitischen Erfolg führte. BI-Mitglied Werner Rother erarbeitete einen umfangreichen Maßnahmenkatalog zur Müllvermeidung. Nach einem Gespräch mit dem Solar-Förderverein standen ein Besuch der Milchtankstelle von Gerhard Meyer in Erlheim und die Exkursion beim Roten Höhenvieh von Rudolf Bauer in Großalbershof auf dem Programm.Auch zum Bauleitplan Kempfenhof-Ost verfasste die Umweltschutzinitiative eine ausführliche Stellungnahme. Eine Abordnung des Dachverbands der Oberpfälzer Bürgerinitiativen besuchte den Schlackenberg und die ehemalige Synagoge Sulzbach. Bei einem Gespräch mit Bürgermeister Michael Göth erläuterte dieser Zielsetzungen und Schwerpunkte zu Umweltthemen.Robert Graf, der Leiter für Abfallwirtschaft beim Landratsamt, übernahm mit seinem Referat den Hauptteil der Jahreshauptversammlung. "Im Gegensatz zu anderen Bundesländern sind in Bayern die Landkreise für die Abfallwirtschaft zuständig, was in unserem ländlich strukturierten Bereich zu erheblichen Herausforderungen führt, denn die Verkehrsinfrastruktur ist nicht immer optimal." So müsse bei einigen Weilern und Einöden der Müll hingebracht werden, so der Diplom-Betriebswirt. Um einen Entsorgungsnotstand zu vermeiden, müsse eine Infrastruktur vorgehalten werden. Graf: "Für die 56 000 Tonnen jährlich entstehenden Mülls stehen 130 Mitarbeiter zur Verfügung. Das Finanzvolumen beläuft sich auf 14 Millionen Euro pro Jahr."Robert Graf plädierte in seinem Vortrag deutlich für die Wertstofferfassung im Bezugssystem. Unter seiner Verantwortung stehen 28 Wertstoffhöfe in 27 Städten, Märkten und Gemeinden. Neben den sozialen Aspekten und der umweltpolitischen Erziehung böten die Sortenreinheit bei der Mülltrennung höhere Gewinnaussichten und wesentlich höhere Recyclingquoten als sein Negativbeispiel, der Gelbe Sack. Hier enthielten die Gebinde zur Erfassung von zusätzlichem Restmüll zu viele Störstoffe. Auch der Bund Naturschutz unterstützt das Wertstoffhof-System. Robert Graf präsentierte Stolz die Quote der Wiederzuführung der im Abfall enthaltenen Wertstoffe. Im Landkreis sind es derzeit 67 Prozent. Nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz sind 63 Prozent gesetzlich vorgegeben. Von den 53 000 Tonnen jährlichen Abfallaufkommens werden in Amberg-Sulzbach 35 500 Tonnen wiederverwertet oder zur Herstellung anderer Produkte eingesetzt.Peter Zahn forderte in der Diskussion regelnde Verbote im Bereich Verpackungsmüll, keine Befreiungen vom Grünen Punkt und mehr Normierung bei Elektrogeräten. Einige waren sich die Versammlungsteilnehmer, dass bereits bei der Herstellung von Produkten gesetzliche Vorgaben hinsichtlich der Wiederverwertung und die Verwendung von ausschließlich recycelbaren Stoffen unerlässlich seien.Nach dem Vortrag entspann sich noch eine rege Diskussion zu den von Günter Koller in der SRZ veröffentlichten Aussagen und dem Kempfenhofer Bürgerbrief zum Thema Baugebiet Kempfenhof-Ost. Walter Spies und Heinz-Ulrich Schmidt finden es zunächst lobenswert, den Baumbestand des neuen Baugebietes erhalten zu wollen. "Das Thema war mehrmals im Stadtrat behandelt worden, hier haben wir Bürger nichts davon gehört, dass Günter Koller oder die CSU-Fraktion sich für den Baumbestand eingesetzt hätten. Im Gegenteil, sie hatten weder Einwände noch Gegenstimmen."