Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

04.10.2017

13

0 04.10.201713

Bereits im Juni fand am Herzog-Christian-August-Gymnasium das Schulfest unter dem Motto "Around the World" statt.

Die Schüler hatten dabei wieder jede Menge kreative Ideen entwickelt, die sie in verschiedenen Ständen umsetzten, heißt es in einer Presse-Info. So erwartete die Besucher neben diversen kulinarischen Genussreisen um die Welt auch ein reichhaltiges Spieleangebot sowie Aufführungen der Big Band, des Chors und des Unterstufentheaters. Der Erlös des Kuchenbüfetts kam wie jedes Jahr der Technik-Gruppe zugute, die bei den Veranstaltungen des HCAs immer für das rechte Licht und den guten Ton sorgt.Einstimmig beschlossen die Schüler, den Gewinn der einzelnen Stände wohltätigen Zwecken zukommen zu lassen.So konnten 1580 Euro an drei Organisationen verteilt werden. Der Verein "Runa Masi", der sich seit 1987 für Brunnenbau-Projekte in Bolivien engagiert sowie die "Oase" aus Hersbruck, die es sich zum Ziel gesetzt hat, mit ihren Hilfstransporten von Lebensmitteln und Sachspenden Menschen in den ärmsten Regionen Europas zu unterstützen, profitierten von der Aktion.Ebenso wurde das Tierheim Amberg, das sich für den Schutz von Haus- und Wildtieren der Region einsetzt, mit einer Spende bedacht.