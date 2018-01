Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

24.01.2018

Innerhalb des W-Seminars im Fach evangelische Religionslehre am Herzog-Christian-August-Gymnasium (HCA) beschäftigten sich elf Schüler mit dem Thema Mission. Dabei sollten sie innerhalb von eineinhalb Jahren Informationen sammeln und am Ende eine wissenschaftliche Arbeit verfassen. Angelehnt waren die Arbeiten an den Missionar Johann Flierl, der aus Buchhof bei Fürnried stammt. Um die Ergebnisse der Öffentlichkeit zu präsentieren, organisierte das Seminar unter der Leitung von Patrizia Steger eine Veranstaltung im Gemeindehaus in Fürnried.

Zu Beginn berichtete eine Schülerin über Johann Flierl, wobei sie auf dessen Lebensweg und Erfahrungen als erster lutherischer Missionar in Papua-Neuguinea einging. Ferner erläuterten die Seminarteilnehmer auch die Situation Flierls im Spannungsfeld des Kolonialismus. Die in Papua-Neuguinea vorherrschenden Religionen wurden ebenso thematisiert, wobei über Kannibalismus, Polygamie und Ahnenverehrung berichtet wurde. Anschließend stellte eine Schülerin, so eine Pressemitteilung aus dem HCA, die heutige Situation der Kirche in Papua-Neuguinea vor und veranschaulichte dies durch einen Film, den die Dekanatsjugend Hersbruck bei einem Besuch in Papua-Neuguinea gedreht hatte. Um nicht nur männliche Missionare zu würdigen, wurden auch die Missionarsfrauen angesprochen, darunter Luise Flierl.Schließlich brachten zwei Schüler dem Publikum noch das Leben und Wirken zweier katholischer Missionare näher: Erwin Kräutler, der in Brasilien tätig war und der aus Hirschau stammende Antonio Eduardo Bösl, der in Bolivien gewirkt hat.Die Teilnahme so vieler Zuhörer wertete das Gymnasium als Beleg für das große Interesse der Gemeinde Birgland an Johann Flierls Geschichte. Damit seien die Schüler für ihr Engagement belohnt worden.