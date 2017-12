Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Die HCA-Tischtennisteams sind beide 2. Regionalsieger: Sowohl die Jungen in den Altersklassen II als auch III geben bei den Regionalmeisterschaften gute Visitenkarten ab. Sie beweisen, dass am Sulzbach-Rosenberger Gymnasium auch diese Sportart eine Zukunft hat.

Das GMG siegt

Neumarkt vorn

Um das zu beweisen, mussten die Jungs aber erst nach Südwesten reisen. Dort fanden im Willibald-Gluck-Gymnasium in Neumarkt die Regionalmeisterschaften im Tischtennis statt. Das Herzog-Christian-August-Gymnasium (HCA) nahm mit je einer Mannschaft in den Altersklassen Jungen II und III teil.Die Mannschaft Jungen III, bestehend aus Markus Seitz, David Hämmerl, Julian Hauer, Bastian Herbst David Sehnke, Tobias Lindner und Raphael Wolf, hatte mit dem Gregor-Mendel-Gymnasium Amberg nur einen Gegner in diesem Regionalwettbewerb. Trotz interessanter Spiele hatte das GMG klar die Oberhand. Lediglich David Sehnke und das Doppel Hämmerl/Lindner konnten ihre Spiele gewinnen, somit belegten die HCAler mit einer 2:7-Niederlage den zweiten Platz.Für die Mannschaft Jungen II spielten Julian Marx, David Schütz, Christoph Graml, Leon Segerer, Semir Kaymakci, Noah Strachotta und Malte Wenzl. Hier standen mit dem GMG Amberg und dem WGG Neumarkt zwei Gegner bereit.Im ersten Spiel gegen das WGG Neumarkt fand das HCA einen übermächtigen Gegner, dem man sich mit 1:8 geschlagen geben musste. Nur Julian Marx gelang ein souveräner Sieg in seinem Einzelspiel. Um den zweiten Platz zu erreichen, musste natürlich gegen das GMG Amberg gewonnen werden.Nach spannenden Spielen stand am Ende ein knapper 5:4-Erfolg für das HCA-Gymnasium aus der Herzogstadt zu Buche. Die Punkte für Sulzbach-Rosenberg holten Kaymakci, Marx, Schütz, Graml und das Doppel Marx/Schütz.Das Spiel WGG Neumarkt gegen GMG Amberg endete 9:0. Regionalsieger der Altersklasse II wurde damit unangefochten das Willibald-Gluck-Gymnasium Neumarkt gefolgt, vom Herzog-Christian-August-Gymnasium und dem Gregor-Mendel-Gymnasium Amberg.