24.09.2017

Der Einladung der Pfarrgemeinde Herz Jesu Rosenberg zur Besichtigung des Schlackenbergs mit einer anschließenden Messfeier auf dem Gipfel folgten rund 40 Interessierte.

Der Leiter des Sachgebiets Technischer Umweltschutz an der Regierung der Oberpfalz, Dr. Rudolf Gerber, begrüßte Pfarrer Saju Thomas und die Gemeinde im Eingangsbereichs am Fuße des Schlackenbergs. Er informierte die Zuhörer über die Geschichte der seit dem Ende des 19. Jahrhunderts von der Maxhütte genutzten Reststoffdeponie. Auf dem Fußweg zum Infozentrum und dem Aussichtspunkt erhielten die Besucher an mehreren Stationen einen Überblick über die Sanierungs- und Rekultivierungsmaßnahmen der Deponie, die die Regierung der Oberpfalz stellvertretend für den Freistaat Bayern seit 2005 durchgeführt hat und noch durchführt.So berichtete Dr. Gerber, dass auch nach dem Abpumpen von über einer Million Liter Öl aus den Schlammteichen immer noch ein Öl-/Wassergemisch in die 200 angelegten Bohrlöcher sickere und abgepumpt werde. Von den ursprünglich veranschlagten 100 Millionen Euro Sanierungskosten seien bisher rund 60 Millionen ausgegeben, wobei jährlich etwa 1,5 Millionen Euro an laufenden Kosten entstünden. 2017 wurde ein Naturlehrpfad eingerichtet, der Aufschluss über die spezifische Flora und Fauna am Schlackenberg gibt. Außerdem besteht nun für Schulen die Möglichkeit, an einem Geocaching-Parcours teilzunehmen und Erkenntnisse über das Berggelände und die umliegende Region gewinnen zu können.Oben angekommen, fanden die Bergpilger neben dem Infozentrum samt Aussichtspunkt einen für die Eucharistiefeier bereiteten Feldaltar. Zu Beginn der wohl ersten heiligen Messe auf dem Schlackenberg brachte Pfarrer Saju in Erinnerung, dass in der Heiligen Schrift erwähnt wird, wie sich Jesus häufiger auf einen Berg begab, um dort in der Natur alleine mit seinem Vater im Gebet sprechen zu können. Die Messfeier am Gedenktag des Heiligen Märtyrerbischofs Emmeram, des dritten Regensburger Diözesanpatrons, stand auch im Gedenken an die bei der Arbeit im Hüttenwerk und im Bergbau zu Tode gekommenen Beschäftigten. Die Schriftlesung und die Fürbitten trug Dr. Klaus-Peter Berr von der Regierung der Oberpfalz vor. Nach der Eucharistiefeier ließ man den Gottesdienst mit einem "Lobe den Herren" ausklingen.Alle Teilnehmer konnten das Infozentrum besichtigen, den beiden Experten von der Bezirksregierung weitere Fragen stellen oder einfach nur an diesem sonnigen Herbsttag den Panoramablick auf die Stadt und das Land zu genießen.