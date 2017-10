Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

17.10.2017

33

0 17.10.201733

Berichte und Neuwahlen standen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung des Sulzbach-Rosenberger Heimat- und Trachtenvereins Stamm am Samstagabend im Gasthof Zum Bartl. Vorsitzender Christian Steger und die Sprecher der verschiedenen Bereiche berichteten über die Veranstaltungen der vergangenen Monate. Mit fünf Neuaufnahmen steigt die Mitgliederzahl des Vereins auf 268. Bürgermeister Michael Göth überbrachte Grüße der Stadt Sulzbach-Rosenberg und dankte für das Engagement des Vereins, Tradition und Brauchtum lebendig zu halten. Vor allem gelte das für die Woiz-Kirwa in Sulzbach, die der Stamm gemeinsam mit dem Heimatverein Birgland organisiert. Bei den anschließenden Neuwahlen wurde die Führungsmannschaft um Christian Steger wiedergewählt. Dazu gehören Stefan Fuchs (2. Vorsitzender, 1. Kassier), Markus Stauber (Schriftführer/Medien), Maria Müller (2. Schriftführerin), Martina Stauber (2. Kassiererin), Anton Stümpfl (Vortänzer, Inventarverwalter), Daniel Frischholz (2. Vortänzer), Thomas Häckl (Fähnrich), Christian Schön (2. Fähnrich), Günter Graf und Stefan Bernt (Kassenrevisoren), Marion Steger (Theaterleiterin), Konrad Stauber (Gesangs- und Musikwart), Sabine Graf (Dirndlvertreterin), Ingo Renner (Wanderwart), Bernhard Müller (Pressewart), Manuela Haberberger und Anna Stümpfl (Beisitzerinnen) sowie Michael Haberberger (Kapellensprecher). Unter großem Beifall wurde Erna Wiesent zum Ehrenmitglied des Heimat- und Trachtenvereins Stamm ernannt. Damit wird ihr langjähriges Engagement für den Verein; insbesondere in der Theatergruppe, die sie als Souffleuse unterstützt - auch beim neuen Stück "A Flascherl vom Glück", das am Sonntag, 29. Oktober, im Kettelerhaus seine Premiere feiert. Im Bild der Vorstand der Stamm-Trachtler mit Bürgermeister Michael Göth und seinem Vize Günter Koller. Bild: bmr