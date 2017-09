Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

25.09.2017

Wenn sich im Herbst das Gartenjahr dem Ende zuneigt, ist der Gartler in Gedanken schon beim Start im nächsten Frühjahr. Da gilt es Lücken zu schließen in den Blumenrabatten, neue Gartengewächse einzuplanen, bisher Unbekanntes auszuprobieren. Die Herbstpflanzenbörse der Tischgesellschaft Edelweiß Rosenberg im Kreiner-Garten in Siebeneichen wartete dazu wieder mit geeignetem Pflanzmaterial, Stauden, Heckenpflanzen, Obststräuchern usw. sowie mit vielen Tipps für den grünen Daumen auf. Zahlreiche Gartenfreunde schauten vorbei, fanden ihr Schnäppchen oder brachten selbst etwas zum Tauschen mit, damit es im Gartenjahr 2018 allenthalben noch schöner grünt und blüht. Bild: rlö