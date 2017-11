Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

23.11.2017

2

0 23.11.2017

Das wichtigste war in zehn Minuten erledigt: Die Synode des Evangelisch-Lutherischen Dekanats Sulzbach-Rosenberg beschloss die Anhebung der Zahlungen, die pro Gemeindeglied an das Dekanat zu leisten sind, auf das vorgeschriebene Minimum. Das bedeutet ab 1. Januar 2018 immerhin fast eine Verdoppelung.

Dekan Karlhermann Schötz begrüßte die Synodalen aus allen Gemeinden von Oberviechtach bis Eschenfelden zur Herbstsitzung der Synode im Gemeindesaal der Christuskirche. Die Erhöhung der Abführungen für Dekanat und Verwaltungsstelle begründete er damit, dass in Zukunft dringend benötigte Zuweisungen der Landeskirche davon abhängig gemacht würden, dass die gesetzlich vorgeschriebene Umlage eingehalten werde. Die Erhöhung wurde ohne Gegenstimme beschlossen. In seinem Bericht, unter dem Motto "In Ängsten und siehe, wir leben" (2. Korinther 6), blickte Schötz auf das Reformationsjubiläum 2017 zurück: "Wir haben keine riesigen Aktionen gemacht, sondern schlicht, einfach und schön miteinander gefeiert." Manchen, die kaum Beziehung zur Kirche hätten, sei so der Kern des Reformationanliegens nahegebracht worden. Gerade im ökumenischen Miteinander seien große Fortschritte gelungen, die nicht mehr zurückzudrehen seien.Schötz lud ein zum Eröffnungsgottesdienst der Landessynode am Sonntag, 26. November, um 18 Uhr in der Christuskirche, wo man alle kirchenleitenden Organe auf einmal erleben könne.Weitere Themen waren organisatorische Veränderungen in Kirche, Diakonie und Evangelischem Bildungswerk, sowie die Partnerschaften mit dem Ostmährischen Seniorat der Böhmischen Brüder und Brasilien. Synodalpräsidentin Dorothea Seitz-Dobler erinnerte an das 2018 anstehende 40-jährige Bestehen der Partnerschaft mit dem indigenen Territorium Guarita im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul. Aus diesem Anlass wird im nächsten Jahr eine Delegation aus Brasilien im Dekanat erwartet.Am Ende berichteten die Pfarrer Birgit Schwalbe und Alfredo Malikoski sowie weitere von einem Besuch in Guarita. Sie schilderten die Arbeit des Indianermissionsrates COMIN der Brasilianischen Lutherischen Kirche. Armut, soziale Probleme und der schwierige Kampf um ihre eigene Identität prägen das Leben der Indigenen in Brasilien. Aber es gibt auch ermutigende Fortschritte: "Dass indigene Frauen am evangelischen Frauenkreis in der Bezirkshauptstadt teilnehmen, wäre vor 20 Jahren noch undenkbar gewesen", sagte Schwalbe. Heute sei das selbstverständlich.